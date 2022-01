Nachdem gestern bereits fünf schwere Schiunfälle in Kärnten für Entsetzen sorgten, geht es heute schon weiter, diesmal in Heiligenblut. Der verletzte Mann hatte so große Schmerzen, dass auch keine Kommunikation mehr mit ihm möglich war.

HEILIGENBLUT. Ein 64-jähriger Schilehrer aus dem Bezirk Spittal/Drau war am heute mit zwei Kindern auf der Schareckabfahrt im Schigebiet Heiligenblut talwärts unterwegs. Er zeigte seinen Schülern etwas unterhalb einer Schihütte einen Schwung vor, als von oben kommend eine junge Frau (ebenfalls eine Schifahrerin) mit hoher Geschwindigkeit vorne über seine Schi fuhr, woraufhin er zu Sturz kam.

Kommunikation wegen großer Schmerzen nicht möglich

Die Schifahrerin kam nicht zu Sturz und blieb noch bei ihm stehen und fragte nach, ob sie ihm helfen könne. Durch die starken Schmerzen konnte er sich jedoch nicht ausreichend mit ihr austauschen. Der 64-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber C7 mit Verletzungen unbestimmten Grades in das BKH Lienz eingeliefert.