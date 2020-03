In Heiligenblut brachen unbekannte Täter in ein Lebensmittelgeschäft ein und stahlen Geld.

HEILIGENBLUT AM GROSSGLOCKNER. Unbekannte Täter drangen in der Nacht auf Samstag, 7. März, in ein Lebensmittelgeschäft in Heiligenblut ein. Die Eindringlinge brachen zwei Kassenladen auf und stahlen daraus Bargeld. Es entstand ein Gesamtschaden in noch unbekannter Höhe.