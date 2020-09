Kiwanis-Damen unterstützen Lebenshilfe Spittal.

SPITTAL. Mit viel Engagement und Lebensfreude schaffen die Bewohner der Lebenshilfe in Spittal laufend kreative Arbeiten. Diese Tatsache veranlasste die Kiwanis-Damen nun dazu die Bewohner mit Kreativ-Gutscheinen der Region im Wert von 300 Euro für Dekorationsmaterial zu überraschen. "Die Kreativ-Gutscheine sollen die Kreativität in der Lebenshilfe in Spittal weiterhin fördern und für gemeinschaftliche Momente sorgen", so Präsidentin Margit Kircher-Demschar. Bei der Übergabe der Gutscheine bedankte sich Wohnhausleiterin Elisabeth Lerch bei Margit Kircher-Demschar herzlich für diese nachhaltige und regionale Unterstützung.