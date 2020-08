Ortsrettungsstelle Winklern bekam eine vollständige First Responder Ausrüstung.

WINKLERN. Die rettungsdienstliche Versorgung im Oberen Mölltal von Stall bis nach Heiligenblut bzw. bis zum Iselsberg wird zu einem Großteil durch die Ortsrettungsstelle Winklern gewährleistet. Mit rund 25 freiwilligen und vier beruflichen Sanitätern, sowie mehreren Zivildienstleistenden ist der Rettungswagen in Winklern 24 Stunden täglich im Dienst.



Mit First Responder ausgestattet

Seit kurzem steht der Ortsrettungsstelle Winklern eine vollständige First Responder Ausrüstung, dazu zählen halbautomatischer Defibrillator, ein Beatmungsbeutel und diverse Diagnostikgeräte zur Verfügung. Als First Responder sind in der Gemeinde Winklern für die Bevölkerung Daniel und Johanna Überbacher im Einsatz. Die Finanzierung übernahm die Marktgemeinde. Die Übergabe erfolgte durch Bürgermeister Johann Thaler und Verwaltungsmitarbeiterin Martina Lackner.

Zur Sache

Schon vor einigen Jahren rief das österreichische Rote Kreuz das First Responder-System ins Leben. Ein "First Responder" beziehungsweise "Erstversorger" ist ein ausgebildeter Rettungssanitäter, der auch in der Freizeit zu Notfällen ausrückt. Sollte der Rettungsdienst eine längere Anfahrt haben, wird der "Ersthelfer vor Ort" von der Rettungsleitstelle über einen Einsatz informiert, um so die Zeit bis zum Eintreffen der Rettungsmannschaft zu verkürzen. Er fährt sofort mit dem Privat-PKW und dem First Responder Rucksack zum Einsatzort und beginnt mit der Erstversorgung des Patienten.