Um dem Nachwuchsmangel in Gesundheitsberufen zu begegnen, eröffnet die Höhere Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe (HLW) Spittal im Herbst eine dreijährige Fachschule für Sozialberufe (FSB).



SPITTAL. Die aktuelle Pandemie macht es mehr als deutlich: Im Pflegebereich mangelt es an Personal. Dem will die HLW mit der dreijährigen Ausbildung für Sozialberufe entgegenwirken. HLW-Direktor Adi Lackner stellte zusammen mit Kollegen in einer Pressekonferenz das FSB-Konzept vor, das die bis dato wirtschaftliche Ausrichtung der größten berufsbildenden Schule Oberkärntens mit ihren 350 Schülern und 45 Lehrern in 18 Klassen entscheidend ergänzt. Diese Fachschule wird in der Kärntner Bildungsregion West die einzige ihrer Art sein. Weitere gibt es in Klagenfurt (Mitte) und Wolfsberg (Ost).



Ausbildung mit Herz"



Unter dem Motto "Ausbildung mit Herz" werden die Schüler in 1.500 bis 1.600 Schulstunden pro Jahr über Deutsch und Englisch hinaus unter anderem in Psychologie und Pädagogik, in den Fächern Soziale Handlungsfelder, Pathologie, Haushalt und Organisation, Ernährung und Diät, Betriebswirtschaft, Recht sowie angewandtes Projektmanagement unterrichtet. Auf dem Lehrplan stehen ferner Exkursionen in die Berufswelt, Praxiserfahrung in Familienstrukturen sowie (Sozial-) Praktika in Institutionen. Die HLW: "Durch die neue Ausbildung wird garantiert, dass sich Jugendliche in knapp drei Jahren perfekt auf das Erwachsenenalter und ihre Berufsrichtung vorbereiten können."

"100.000 fehlen"



Klassenvorständin und Projektinnovatorin ist Renate Auer, die betonte, während der Ausbildung werde immer der Mensch im Mittelpunkt stehen. Zum Konzept äußerten sich ferner Gernot Tischler (Bildungsberater), Herbert Lobak (Qualitätsmanagement) und die Ärztin Lena Stöckl. Als Kooperationspartner kamen für die Stadt Spittal Bildungsreferentin Almut Smoliner, Andrea Samonigg-Mahrer (Krankenhaus Spittal), Susanne Lissy (Diakonie de La Tour) und Thomas Schell (Sozialhilfeverband Spittal) zu Wort, der darauf hinwies, dass "laut aktuellen Berechnungen bis 2030 in Österreich in den Pflegeberufen etwa 100.000 Menschen fehlen".

"Welcome Day" im Mai



Um, wie geplant, am 12. September 2022 mit der FSB starten zu können, müssen mindestens 25 Anmeldungen (Telefon: 04762/2460, mobil: 0660/19 75 083, E-Mail: info@hlwspittal.at) vorliegen. Am Mittwoch, 19. Mai, bietet die HLW, Zernattostraße 2, für alle angemeldeten und interessierten künftigen Fachschüler ab 18 Uhr einen "Welcome Day" an.