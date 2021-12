Für viele Menschen findet rund um die Weihnachtszeit die Hochsaison im Berufsalltag statt. So auch für die Mitarbeiter:innen der Österreichischen Post AG.

BEZIRK SPITTAL. Alexander Brenter ist Teamleiter der Zusteller der Postfiliale Spittal an der Drau. Im Interview mit der Woche Spittal spricht der 31-Jährige über seinen Berufsalltag, über die stressige Zeit vor Weihnachten und darüber, was seine Berufssparte besonders auszeichnet.

"Brutal viel los"

Fast jeder von uns nutzt das umfassende Online-Angebot regionaler, nationaler sowie internationaler Firmen und Konzerne. Mit wenigen Klicks, ganz einfach von zuhause aus können wir mittlerweile so ziemlich alles online shoppen, was unser Herz begehrt. Besonders die Corona-Pandemie hat Lockdown-bedingt diesen Weg des Konsums deutlich verstärkt – das merken vor allem auch die Postbotinnen und Postboten der Österreichischen Post AG. Alexander Brenter ist seit fünf Jahren Teamleiter am Standort Spittal und beliefert mit seinem Team täglich neun Routen. Gerade in puncto Pakete ist sein Arbeitspensum rund um die Weihnachtszeit stark erhöht: „Es ist zurzeit wirklich brutal. Unmengen an Paketen werden von uns täglich zugestellt“, erzählt der 31-Jährige. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Menge an Paketen, die von Alexander und seinen zwölf Mitarbeitern alleine im Raum Spittal zugestellt werden, deutlich angestiegen: „Wir merken ganz klar, dass wir heuer mehr Pakete ausliefern als im vergangenen Jahr zur Weihnachtszeit.“ Diesem Umstand liegt die Tatsache zu Grunde, dass im Vorjahr der Lockdown im November war. Da in diesem Jahr im Dezember der Großteil der Geschäfte Lockdown-bedingt geschlossen hatte, wurde deutlich mehr online bestellt. Auf die Frage, ob die Oberkärntnerinnen und Oberkärntner vermehrt bei regionalen Anbietern online shoppen, gibt Alexander zu bedenken, dass der Großteil der ausgelieferten Pakete von Konzernriesen stamme.

Vielfältiger Job

Der Teamleiter geht seiner Arbeit aus Leidenschaft und mit Begeisterung nach. Das Großartige an seinem Job? „In meiner Arbeit lernt man viele Menschen kennen und man ist immer an der frischen Luft, das gefällt mir besonders gut“, so Alexander. Auch den Fakt, dass man sich seinen Tag eigenständig einteilen kann, empfindet er als Vorteil. Durch die Pandemie hat sich Alexanders Berufsfeld kaum verändert: „Natürlich besteht die geltende Maskenpflicht, aber ansonsten können wir unserer Arbeit wie gewohnt nachgehen.“ Im Bezirk Spittal sind übrigens sechs Teamleiter für 52 Zustellerinnen und Zusteller verantwortlich und sorgen dafür, dass pünktlich zu Weihnachten unsere Pakete an der gewünschten Stelle ankommen.