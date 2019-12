Skigebiet Grossglockner/Heiligenblut bietet Kärntens höchstes Skivergnügen, beste Aussicht und mehr Naturschnee.

HEILIGENBLUT. Im Skigebiet Grossglockner/Heiligenblut ist die Saison angelaufen. Schnee gibt es wie sonst nirgendwo in Kärnten. Dazu sorgen perfekt präparierte und sichere Pisten sowie die beste Aussicht vom höchsten Berg Österreichs für Schivergnügen bei Jung und Alt. Außerdem wurde in der Region heuer das Angebot für Freerider weiter ausgebaut.

Bewährtes & Neues

Seit Jahren punktet das Skigebiet Grossglockner/Heiligenblut nicht nur mit Schneesicherheit und kurzen Wartezeiten bei den Liften, sondern vor allem auch mit mehr Platz: Die 55 Pistenkilometer bieten mehr Raum für Wintersportler – Gedränge kennt man hier nicht. Ausgeweitet wurden auch die Angebote: „Früher war es so, dass der Großglockner vor allem ein Abenteuer war. Diesen Spirit wollen wir wieder kultivieren, allerdings mit einem großen Unterschied: Durch die modernen Sicherheitsmaßnahmen steht der Großglockner heute für Profis wie Neulinge, für junge Freerider wie Familien für ein Abenteuer bereit.“, erzählt Geschäftsführer Peter Schmidl. Ein Plus: In der Skisportschule stehen zahlreiche, erfahrene Bergführer und Skilehrer bereit, die das Gebiet wie ihre Westentasche kennen. Eine 1.500 Hektar große Freerider-Arena sowie sechs eigene Sektoren gibt es ebenso.

Abenteuer vor der Haustüre

Jeder, der schon einmal in Heiligenblut war, weiß: Hier taucht man in eine ganz eigene Welt ein. Der charmante kleine Ort, die bekannte Kirche und der majestätische Großglockner – Touristen aus ganz Österreich, Italien und Deutschland wissen das zu schätzen. Damit die Kärntner dieses Juwel wieder vermehrt besuchen, wurde der Veranstaltungskalender erweitert: mit Zipfelbob-Challenges, dem bekannten Event „Der Glockner, das Rennen“, einem Waterslide-Contest, Telemark-Tagen und mehr.

Facts Skigebiet Grossglockner/Heiligenblut

55 Pistenkilometer (31,1 km Falllinie) in allen Schwierigkeitsgraden

12 moderne und komfortable Liftanlagen

5 Skirouten und 1.500 Hektar Freeride-Arena in 6 Freeride-Sektoren

Freeride Checkpoint an der Mittelstation Rossbach

Spezielle Familienangebote

Grossglockner PLUS Card

Schneesportschule mit Kinderskikursen bis hin zum Tiefschnee-Training

Skischule Heiligenblut