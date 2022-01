Oberdrauburg: Im März erfolgt Startschuss für Prestige-Projekt Drauforum. Auch Wohnbau und Sanierung sind großes Thema.

OBERDRAUBURG. In Oberdrauburg stehen in diesem Jahr wichtige Vorhaben an. Nach langer Vorbereitung startet im März der Bau des Drauforums.

Treffpunkt entsteht

Das "Tor zum Oberen Drautal" wird ein Treffpunkt für Menschen aus Nah und Fern. Auf 340 Quadratmetern entsteht ein Veranstaltungssaal für bis zu 250 Besucher, ein Probelokal für die örtliche Musikkapelle, ein Ausstellungsraum, in dem sich die Gemeinden Oberdrauburg, Irschen, Dellach im Drautal, Berg, Greifenburg, Steinfeld, Kleblach/Lind und Kötschach/Mauthen präsentieren können sowie ein Coworking-Place. Umgesetzt wird das Projekt im Ortszentrum am Standort des MPreis Marktes in der Marktstraße 25.

Ortsbild bleibt erhalten

Den idyllischen Ortskern Oberdrauburgs zeichnen die Fassaden seiner typischen Bürgerhäuser aus. "Das Drauforum wird so umgesetzt, dass es sich perfekt ins Ortsbild einfügt.", weiß ÖVP-Ortschef Stefan Brandstätter. Heißt: Zu- und Umbau wird im Stil der umliegenden Gebäude am MPreis Markt aufgebaut. Im Zuge der Arbeiten wird auch das Lebensmittelgeschäft saniert und am neuesten Stand gebracht. Die Fertigstellung des Drauforums ist für das Jahr 2023 vorgesehen. Die Kosten belaufen sich auf 2,7 Millionen Euro.

Wohnbau und Breitband



Oberdrauburg erfreut sich auch als Zuzugsgebiet großer Beliebtheit. Das gute Angebot an Infrastruktur, Natur und die Nähe zu Lienz lassen Familien ansiedeln. Um die Nachfrage nach Wohnungen zu decken, hat die Gemeinnützige Siedlungsgenossenschaft "Vorstädtische Kleinsiedlung" mehrere Grundstücke angekauft. Ab Anfang 2023 soll im Ortsteil Dornach eine Wohnanlage mit 12, 13 leistbaren Miet-Wohnungen errichtet werden. Hohe Energieeffizienz und Barrierefreiheit werden garantiert. Die Gemeinnützige Genossenschaft hat in Oberdrauburg bereits 2018 ein Projekt umgesetzt: "Damals wurde das ehemalige Pfarrhaus in der Kirchgasse in eine Wohnanlage integriert", erinnert sich VKS-Vorstandsobmann Thomas Kuschnig. Weitere erfolgreiche Wohn-Projekte wurden in Oberkärnten bereits in Spittal, Irschen und Seeboden umgesetzt, Dellach im Drautal könnte folgen.

Weiters plant ein privater Investor ein Wohnbauprojekt auf Eigenheimbasis im Siedlungsgebiet Waidach, Unterberg. Und Breitband-Internet kommt in der Marktgemeinde.

Ausbau der Kinderbetreuung

In Oberdrauburg steigt der Bedarf nach Kinderbetreuung. Daher will die Marktgemeinde die Kinderbetreuung ausbauen. Aktuell steht Kindern im Alter von 1 bis 10 Jahren nur eine Tagesmutter zur Verfügung. Zu wenig, um den Bedarf zu decken. Eine zweite Tagesmutter soll beschäftigt werden.

Gewerbefläche erworben

Die Gemeinde ist um Betriebsansiedelungen bemüht. Aus dem Grund hat man direkt an der Bahnhofstraße eine 4.500 m² große Gewerbefläche angekauft. "Mit dem Ankauf sollen Betriebsansiedelungen erleichtert werden", sagt Brandstätter. Unternehmen können sich an die Gemeinde wenden.

Um die Zufahrt zu Siedlungsgebieten und landwirtschaftlichen Anlagen zu erleichtern, erneuert die ÖBB in Oberdrauburg gewisse Bahnübergänge, u.a. in Richtung Auenweg.

Die FF Zwickenberg wird mit einem Kleinlöschfahrzeug der Auto-Marke Mercedes ausgestattet. Preis: 160.000 Euro.