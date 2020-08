Premiere bei den Kiwanis in Spittal

Adi Lackner bleibt Präsident. Kiwanis Spittal unterstützen Familien im Großraum Spittal.

SPITTAL. Bei den Kiwanis in Spittal gibt es heuer eine Premiere: Adi Lackner beschreitet als erster Präsident zwei aufeinanderfolgenden Amtszeiten. Seine neue, zweite "Dienstzeit" startet am Montag, 5. Oktober 2020, und läuft dann wieder für ein Jahr.

Kiwanis füllen Kühlschrank

Adolf Lackner stellt auch gleich ein neues Charity Projekt der Kiwanis vor: Mit Eigenmitteln des Vereins sowie Beiträgen aus dem Kiwanis Hilfsfond wurden 2.500 Euro lukriert. Der gesammelte Betrag kommt zehn Familien aus dem Großraum Spittal, die durch die Corona Krise in Not geraten sind, zu Gute. "Wir füllen den Kühlschrank von zehn bedürfigen Spittaler Familien mit Lebensmitteln und Sachen dringend notwendigen Bedarfs auf“, berichtet der engagierte Spittaler Kiwanis Präsident. Das soziale Projekt in der Lieserstadt läuft "Hand in Hand" mit der Österreich weiten Kiwanis Aktion "Kiwanis hilft doppelt“.