Radenthein feierte 55 Jahre Städtepartnerschaft mit Schorndorf

Abordnung aus Weiler/Rems besuchte Radenthein. Man pflegt 55-jährige Freundschaft.

RADENTHEIN. Seit 55 Jahren besteht die Partnerschaft zwischen der Stadtgemeinde Radenthein und der Gemeinde Weiler/Rems (Schorndorf) in Baden-Württemberg (GER). Das Jubiläum galt es nun zu feiern. "Unseren deutschen Freunden haben wir sportlich die landschaftlichen Schönheiten und kulinarischen Schätze der Region gezeigt", erzählt Radentheins Bürgermeister Michael Maier.



Das Programm

Erwandert wurde die Seeblickrunde beim Millstätter See sowie der Weg der Juwele von Döbriach nach Radenthein mit abschließender Einkehr in der Kaslab´n. Bürgermeister Michael Maier überraschte die deutsche Abordnung, passend zum 55 Jahr Jubiläum, mit 55 Kilo Kärntner Käse: "So kommen auch Freunde in Weiler/Rems in den Genuss der Köstlichkeiten." Die Gäste bedankten sich mit Geschenken aus der Weingegend. Weiters standen eine E-Bike-Tour um den Millstätter See sowie gemütliches Beisammensein in Döbriach und in Millstatt am Programm.

Auf nach Schorndorf

Zum Abschluss freute man sich in der Granatstadt über eine Gegen-Einladung nach Weiler/Rems im März 2022.