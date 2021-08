Am 6. August ist der internationale Tag des Bieres. Da darf natürlich getrunken ... äh, gefeiert werden!

SPITTAL. Österreicher sind Spitzenreiter im Biertrinken. Erfreulich: Jeder Dritte greift gerne zu Bier aus der eigenen Region.

Kärntner zapfen sich was

Manche Bundesländer haben die Weinreben, Kärnten hat die Biere. In großen und kleinen Brauerein sind kreative Köpfchen dabei, sich immer wieder neue Variationen zu überlegen. Vom Mölltal über Spittal und Radenthein, im Gailtal bis nach Völkermarkt: Überall sprudeln regionale Biersorten aus den Zapfhähnen.

Natur pur

Vor allem bei heimischen Biersorten darf man sich sicher sein: Da ist nur Natur drin! Das Österreichische Lebensmittelbuch besagt: "Bier ist ein aus Cerealien, Hopfen und Trinkwasser durch Maischen und Kochen hergestelltes, durch Hefe vergorenes, alkohol- und kohlensäurehältiges Getränk." Zusatzstoffe dürfen keine hinzugefügt werden.

Tradition

Es ist schön, dass sich immer mehr Menschen in Kärnten dem Bierbrauen widmen. Somit trifft Innovation auf Tradition. Hätten Sie gewusst, dass die zweitälteste noch produzierende Bierbrauerei in Kärnten liegt? Und zwar die Brauerei Hirt in Micheldorf im Bezirk St. Veit. Seit 1270 wird hier Bier gebraut und es gibt auch ein Bier, welches den Namen 1270er trägt.

Zu Tisch bitte

Ein gekühltes Bier schmeckt eigentlich immer gut. Doch wüssten Sie, zu welchem Gericht welches Bier gut passt? In puncto Fleisch ist es sehr einfach: leichtes Bier zu hellem Fleisch und kräftiges Bier zu dunklem Fleisch. Weizenbier passt gut zu Hähnchen. Starkes Craft-Bier schmeckt am besten zu Finger-Food wie Pommes, Chickennuggets und Co.

Geschmacksexplosion

Bier ist nicht gleich Bier! Viele international bekannte Pilsener-Biere haben eine moderate Geschmacksintensität und schmecken leicht und erfrischend. Bier kann aber auch blumig und fruchtig schmecken, was an rote, gelbe und tropische Früchte erinnert. Wer es süßlich mag, sollte zu Bieren mit Honig- und Karamellnoten greifen. Die Süße der Getreidearten und das leicht geröstete Malz schaffen einen einzigartigen Mix, welches dem breitem Publikum schmeckt. Die Geschmacksrichtung „Würzig und Kräuteraroma“ ist sehr vielfältig. Biere mit und ohne zugesetzte Kräuter und Gewürze werden oft so beschrieben. Wer Kräuter gerne mag: "Starke und Herzhafte" Biere schmecken schon fast kräuterartig. Dunkle und vollmundige Biere sind auch beliebt: Dieses Segment enthält Biere mit unterschiedlicher Bitterkeit, welche durch Hopfen oder stark geröstete Zutaten wie Kaffee oder Schokolade geschaffen wird. Ein Tipp: Fragen Sie bei Ihrem Bierbrauer des Vertrauens nach, welches Bier er Ihnen und Ihren geschmacklichen Vorlieben empfehlen würde!