Die Stadtgemeinde Spittal engagiert sich für den Umstieg von Ölheizungen auf alternative, umweltschonende Energien. Land Kärnten und Landesrätin Sara Schaar unterstützen Projekt mit einem Betrag von 40.000 Euro.



SPITTAL. Kärnten ist Vorreiter im Bereich erneuerbarer Wärmeversorgung. Über 40 Kommunen beteiligen sich im Süden Österreich bereits an der Aktion „Ölkesselfreie Gemeinden und Städte." Dem Projekt angeschlossen hat sich nun auch die Stadtgemeinde Spittal, die Mitglied der Klima- und Energiemodellregion (KEM) Millstätter See ist. „Es freut mich, dass sich immer mehr Städte und Gemeinden aktiv für den Klimaschutz engagieren und so zu einer lebenswerten Zukunft kommender Generationen beitragen.“, betonte Klimaschutz- und Energiereferentin Sara Schaar. Mit bewusstseinsbildenden Veranstaltungen, kostenlosen Energieberatungen und Heizungschecks kann jede Gemeinde einen aktiven Beitrag zur Energiewende und zum Klimaschutz leisten.

Finanzielle Anreize

Finanzielle Anreize zum Umstieg von Öl auf umweltschonende, CO2-neutrale Energieträger wurden geschaffen. Etwa gibt es attraktive Förderungen. "Wir wollen so die Bürger motivieren, ihre Heizung umzustellen und allfällige Sanierungsmaßnahmen durchzuführen“, sagt Schaar. In einem ersten Schritt ist es das Ziel im Stadtgebiet von Spittal mindestens 20 Ölkessel durch alternative Energieträger zu ersetzen. Dadurch werden jedes Jahr 50.000 Liter Heizöl durch Erneuerbare Energieträger ersetzt und 145 Tonnen CO2 eingespart.

Natur erhalten

Die Aktion ,Ölkesselfreie Gemeinde‘ ist ein weiterer wichtiger Schritt für eine alternative und nachhaltige Energieversorgung und, um die lebenswerte Natur und Umwelt in Spittal zu erhalten und zu verbessern. "Ich kann allen Bürgern nur ans Herz legen, von der Aktion Gebrauch zu machen. So können Sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz leisten und erhalten attraktive finanzielle Förderungen“, betont Bürgermeister Gerhard Pirih. Das Land Kärnten unterstützt die Aktion mit 40.000 Euro.