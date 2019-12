Ein 24-Jähriger soll in Möllbrücke unbefugt einen PKW in Betrieb genommen haben.

MÖLLBRÜCKE. Ein vorerst Unbekannter nahm auf einem Parkplatz eines Supermarktes in Möllbrücke unbefugt einen dort geparkten, unversperrten PKW geringen Wertes in Betrieb. Der Schlüssel steckte im Zündschloss. Im Zuge der Erhebungen wurde das Fahrzeug am Vormittag des 24. Dezembers beschädigt vor einem Wohnhaus in Baldramsdorf aufgefunden. Ein 24-Jähriger gab daraufhin an, dass er nach einer Weihnachtsfeier so betrunken war, dass er sich an nichts erinnere. Da der Schlüssel in der Früh aber auf seinem Küchentisch gelegen sei, ist davon auszugehen, dass er den Pkw nach der Feier vermutlich unbefugt in Betrieb genommen habe. Der 24-jährige wird angezeigt. Der Pkw wurde dem Besitzer zurückgegeben.