Schüler*innen der PTS Spittal genießen seit Herbst 2021 sehr gut ausgestattete Werkstätten aufgrund einer Kooperation mit der Fachberufsschule.



BEZIRK SPITTAL. Erfreuliche Nachrichten: In den letzten Jahren hat sich die PTS Spittal dahingehend etabliert, dass 90% derAbsolventInnen direkt in eine Lehrstelle gehen. Dadurch können sie einen erfolgreichen Start ins Berufsleben vorweisen.

Zusammenarbeit

Die PTS Spittal bemüht sich um eine super Ausbildung. Direktorin Sabine Friedrich: "Da wir seit Herbst 2021 alle technischen Werkstätten in der Fachberufsschule angesiedelt haben, können unsere Schülerinnen und Schüler in sehr gut ausgestatteten Werkstätten ideal auf die Lehre vorbereitet werden. Im Zuge dessen bedanken wir uns beim Schulgemeindeverband Spittal/Drau, insbesondere bei Herrn Unterpirker und Frau Ing. Kraxner, für die Realisierung dieses tollen Projektes. Ebenso gilt unser Dank der Fachberufsschule Spittal/Drau, wodurch diese ausgezeichnete Kooperation erst möglich wurde!"

PTS Spittal

Wenn Ihr Kind bzw. Jugendlicher Interesse an einer Lehrstelle hat, bietet die PTS die beste Vorbereitung dafür. Besonders auch Integrationsschüler sind hier herzlich willkommen und werden sehr gut in die zukünftige Lehre begleitet. Friedrich: "Besonders durch erstklassige Vernetzung mit Betrieben aus der Region und dem AMS – Spittal ist es möglich, unseren SchülerInnen adäquate Lehrstellen anbieten zu können. Einzigartig an unserer Schule ist es auch, dass unsere SchülerInnen drei Wochen Praktikum in diversen Betrieben, bzw. Branchen absolvieren können, um wirklich in der Praxis Erfahrungen zu sammeln!"

Tag der offenen Türe

Durch die Corona – Pandemie ist derzeit ein Tag der offenen Tür in der Schule nicht möglich. Aber die Schule stellt sich via Zoom online am Mittwoch, dem 19.01.2022, in der Zeit von 18:00 bis 19:30 vor. Organisator dieser Veranstaltung ist die Berufs- und Bildungsorientierung Kärnten. Die Mittelschulen wurden dahingehend schon informiert.. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Kontakt

Polytechnischen Schule Spittal

Dr.-Arthur-Lemisch-Platz 1

9800 Spittal an der Drau

direktion@pts-spittal.ksn.at

04762 259415