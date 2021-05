Mölltal: Beim Feuerwehrhaus in Napplach und am Kirchplatz in Pusarnitz wurde heute Nacht der Maibaum umgeschnitten. Autos und Dächer wurden (schwer) beschädigt. Die Polizei bittet bei der Suche nach den Tätern um Mithilfe.

PENK. Unbekannte schnitten kurz vor Mitternacht beim Feuerwehrhaus Napplach den Maibaum mit einer Motorsäge um. Der Maibaum kam quer über die Feuerwehrausfahrt zum Liegen. Beschädigt wurde dabei nichts. In weiterer Folge teilten die Täter den Baum in drei Stücke und machten die Ausfahrt wieder frei. Eine aufmerksame Nachbarin beobachtete zwei Burschen (zumindest einer trug kurze Hosen) und einen PKW. Die Erhebungen sind noch im Gange, insbesondere auch hinsichtlich des Schadens...

Pusarnitz: Maibaum trifft Autos

LURNFELD. Kurz nach Mitternacht schnitten unbekannte Täter mit einer Motorsäge den Maibaum am Kirchplatz in Pusarnitz um. Der Baum fiel auf drei abgestellte PKW. Die Fahrzeuge wurden dadurch schwer beschädigt. Die Spitze des Baumes traf auch das Dach der Feuerwehr Pusarnitz. Hinweise zur Ausforschung der Täter sind an die Polizei Möllbrücke erbeten (Tel.: 059133/2229).