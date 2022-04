Wir wollen ein klares, lautes Statement abgeben: Gegen den Krieg, für die Opfer. Wir wollen aktiv jenen helfen, die unsere Unterstützung derzeit am nötigsten brauchen. Das ist das Leitmotiv des Vereins „Offen für Kultur“ unter Obfrau Alexandra Glawischnig Rudiferia. Kultur bewegt, Kultur verbindet – gerade auch in den herausfordernden Zeiten des Krieges wollen wir ein Zeichen setzen.

Ein buntes musikalisches Programm lässt die Lodronsche Reitschule erneut erklingen: Mit dabei sind Kinder der Musikmittelschule Gmünd (3. M unter Leitung von Anton Strieder), das Männerquartett „Basel 5“ rund um Peter Gigler sowie „Love4motion“, bestehend aus Gabriele Kari, Katharina Kapeller, Judith Sprenger-Laubreiter sowie Christian Pucher, die Musik mit Herz machen. Durch den Abend führt Heidi Penker.

Die Dekoration des Saales mit den liebevoll von der NMMS Gmünd gestalteten „Zimmern im Schuhkarton“ soll Symbol dafür sein, dass wir uns darauf einrichten, den zur Flucht gezwungenen Menschen einen sicheren Ort zu schaffen, in dem sie willkommen sind. Diese individuell gestalteten Werke können auch käuflich erworben werden.

Ein zusätzliches Highlight bildet die Versteigerung von zwei beeindruckenden Werken von Ilse Menschick-Hartlieb, die diese für den guten Zweck in Form einer „amerikanischen Versteigerung“ zur Verfügung stellte.