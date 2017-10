.....Wanderung zum Granattor und 3 Almkreuzen auf der Lammersdorfer Alm

20.10.2017, 10:56 Uhr

Böse Seen - Sagenhaftes Wassser 2.040mDie Besonderheit dieser kleinen Seen besteht darin, dass sie ohne ersichtlichen Zufluss an höchstgelegener Stelle immer Wasser führen. Das regt doch die Fantasie an. Die Sage erzählt, dass ein hier ertrunkener Ochse im Millstätter See wieder zum Vorschein kam.