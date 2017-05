"Kopfgeschichten" schmücken das Wallnerhaus

12.05.2017, 10:58 Uhr

Ausstellung von kultur.im.puls im Rahmen des Kunstvereins-Projekts in Lind

KLEBLACH-LIND. Unter dem Thema "Kopfgeschichten" stellen Mitglieder des Vereins kultur.im.puls im Wallnerhaus ihre Werke aus. Wolfgang Daborer, Erika Drumel, Ingeborg Gruber, Astrid Pazelt, Luzie Pinkas, Gerold Sternig, Gerhart Weihs und Klaus Zlattinger sind meist mit Bildern in verschiedenen Techniken vertreten. Sternig hat mit "Wächter des Vergessens" eine Installation mit Kopf-Steinpflaster geschaffen.

Eröffnet wurde die Gemeinschaftsschau im erstmals 1550 erwähnten Gebäude, in dem seit 20 Jahren auch die Gemeindeverwaltung sitzt, von Bürgermeister Manfred Fleißner. Er erinnerte daran, dass diese Kunstausstellung noch vom langjährigen künstlerischen Begleiter der Gemeinde, dem am 22. Dezember 2016 im 61. Lebensjahr gestorbenen Klaus Zlattinger konzipiert war. Der "besonders rücksichts- und humorvolle sowie feinfühlige Mensch" (Fleißner) habe drei Mal zehn handsignierte Fotografiken geschaffen, deren Verkauf einem notleidenden jungen Mann der Gemeinde zugute kommt. Die kleinen Kunstwerke hat Daborer, der vorrangig die Konzeption der Ausstellung umsetzte, ohne jedwede Schwierigkeiten innerhalb von 15 Minuten verkaufen können.Zur Vernissage waren auch die Witwe Margit Zlattinger sowie die Töchter Marlene und Eva mit ihren Kindern Helena und Valentine erschienen, ferner Künstler wie Jan Reudink, Silvia Steinacher, Dorli Vany und Jo Hermann. Weitere Interessierte waren Gisela Kerschbaumer, KulturInitiative Millstatt, der Sachsenburger Lokalhistoriker Wilfried Kuß sowie der frühere Spittaler Vizebürgermeister und AK-Amtstellenleiter Heinz Rohrer mit Gattin Martha. Musikalisch hervorragend begleitet wurde der Eröffnung von dem 2013 gegründeten Trio "Three Peaks", bestehend aus Raffael Ortner (Sax), Daniel Schwager (Keyboard) und Danny Walter (Drums).Die "Kopfgeschichten", eingebettet in das Jahresprojekt "kopf.head.glava" des Kunstvereins Kärnten, sind vom 12. Mai bis 10. Juni zu sehen, montags bis donnerstags von 8 bis 12 Uhr, freitags von 8 bis 13 Uhr.