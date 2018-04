Sammy Vomáčka im Schlosskeller

20.04.2018, 22:29 Uhr

Tschechische Gitarrenlegende glänzte in der Guitarena-Reihe „Saitenweise Klangerlebnisse"

In jeder Spielrichtung perfekt

SPITTAL. Im Rahmen der Guitarena-Reihe „Saitenweise Klangerlebnisse" glänzte die tschechische Gitarrenlegende Sammy Vomáčka. Er überzeugte sein fachkundiges Publikum im vollen Ortenburgerkeller von Schloss Porcia einmal ob seines brillanten Gitarrenspiels, zum anderen wegen seiner humorvollen verbalen Zwischentöne.1946 in einer Kleinstadt bei Prag geboren, begann  Sammy Vomáčka erst im Alter von 16 Jahren Gitarre zu spielen. Seit Anfang 1970 lebt er in Deutschland und wurde, wie es im Begleitext zum Konzert heißt, zu einem der bekanntesten Fingerpicking-Gitarristen."Unermüdlich und immer noch voller Spielfreude tourt er durchs In- und Ausland. Mehrere erfolgreiche Auftritte in den USA zeichnen seinen musikalischen Weg. Einzigartig ist seine unglaubliche Vielseitigkeit, wobei er jede Spielrichtung perfekt beherrscht. Seine langjährige Erfahrung und musikalische Persönlichkeit prägen seine Konzerte und machen sie unvergesslich. Sammy spielt akustischen Blues, Slidegitarre, für Gitarre arrangierte Piano-Ragtimes, bekannte Swingstücke mit Gesang, faszinierende Instrumentals, sowie Jazzstandards. Launiges Entertainment und Kurzgeschichten aus seinem musikalischen Leben sind Teil des Konzertprogramms."

Dem Konzert wohnten Kulturreferent Franz Eder, Gemeinderat Johannes Tiefenböck und seine frühere Fraktionskollegin Ingeborg Glanzer, FH-Architekt Peter Nigst sowie vom Guitarena-Team Isabella Kari und Thomas Koch bei.