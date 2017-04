Frühjahrsputz: Gemeinden sorgen für saubere Umwelt

25.04.2017, 12:00 Uhr

Im Rahmen der Aktion Frühjahrsputz engagieren sich auch die Gemeinden für eine saubere Umwelt.

Schulen machen mit

BEZIRK (aju). Alle Gemeinden in Kärnten verteilen am Gemeindetag im Rahmen der Aktion Frühjahrsputz Müllsäcke und kümmern sich anschließend um deren Entsorgung.In der Gemeinde Spittal beteiligen sich auch die Schulen an einer Säuberungsaktion. "In dieser Form machen wir das zum ersten Mal. Jedes Jahr organisieren wir aber eine Form der Flurreinigung, deshalb war es auch heuer für uns klar, dass wir mitmachen werden", sagt Vizebürgermeister Peter Neuwirth. Wichtig in diesem Zusammenhang ist ihnen auch die Sensibilisierung der Schüler. "Es wird immer noch viel Müll unachtsam weggeworfen, obwohl die Voraussetzungen dafür das zu verhindern sehr gut sind. Das wollen wir dadurch auch ändern", so Neuwirth.

Pensionisten helfen mit



Jungfeuerwehr im Einsatz



In Trebesing hingegen beteiligt sich auch der Pensionistenverband an der Reinigung. "Vor allem unsere Mitglieder, die gerne wandern, finden oft Müll auf den Bergen. Flaschen werden gefüllt hinauf getragen und oben dann weggeschmissen", so Irmgard Podesser, Obfrau vom Pensionistenverband. Auch die Feuerwehr in Trebesing ist aktiv. "Wir bemühen uns schon unterm Jahr, alles, was wir an Müll finden, einzusammeln und ordnungsgemäß zu entsorgen. Daher freuen uns solche Aktionen besonders", sagt Martin Podesser von der Feuerwehr. Bürgermeister Christian Genshofer sieht darin einen wichtigen Beitrag, den die Gemeinde zur Erhaltung der Natur und der Umwelt leistet. "Es gehört auch zu unser aller Verantwortung, unsere Natur sauber zu halten und für folgende Generationen zu bewahren. Deshalb bemühen wir uns jedes Jahr eine Säuberungsaktion zu veranstalten", sagt Genshofer.In Rennweg begibt sich die Jungfeuerwehr auf Initiative des Umweltausschusses der Gemeinde auf Säuberungstour. "Vor allem wir als Klimabündnis Gemeinde legen sehr viel Wert auf unsere Umwelt. Deshalb ist es für uns selbstverständlich, dass wir bei der Aktion Frühjahrsputz dabei sind", sagt Bürgermeister Franz Eder. Mit insgesamt dreizehn Mitgliedern, vielen freiwilligen Helfern und Vertretern der Gemeinde wurden deshalb Rundgänge in allen zur Gemeinde gehörenden, Ortschaften gemacht und diese vom Müll befreit. "Anschließend werden die Kinder von der Gemeinde verpflegt. Das gehört für uns auch zu einem guten Miteinander", so Eder.