Lions Nockberge haben neuen Präsidenten

18.07.2017, 18:13 Uhr

Neue Kräfte

Verlosung für guten Zweck

DÖBRIACH. Der Lionsclub Millstättersee-Nockberge hat einen neuen Präsidenten. Werner Dorfinger übernimmt das Amt von Georg Langore.Im Hotel Familiengut Burgstallerhof in Döbriach fand die Zeremonie statt, Langore berichtete dort über sein erfolgreiches Präsidentenjahr und wünscht seinem Nachfolger Dorfinger, praktischer Arzt in Radenthein, alles Gute für sein Amtsjahr.Am 30. Juli findet um 13 Uhr beim Open-Air-Frühschoppen in Bad Kleinkirchheim/St. Oswald mit den Edlseern (freier Eintritt) eine Benefiz-Verlosung der Lions für den guten Zweck statt. Zu gewinnen gibt es als Hauptpreis eine Woche Urlaub mit Halbpension für zwei Personen im Familienhotel Kärntnerhof in Bad Kleinkirchheim sowie viele weitere Sachpreise.

Lose

Gewinnlose dazu gibt es jeden Dienstag beim Bauernmarkt Döbriach, sowie in den Raiffeisenbanken Radenthein, Döbriach, Feld am See und Bad Kleinkirchheim, außerdem beim Tourismusverband Döbriach/Radenthein, in der Blumenwerkstatt Nekowitsch, bei Elektro Tisch (Feld am See) und natürlich beim Frühschoppen selbst ab 11 Uhr.