Lions sammeln Lebensmittel in Neukauf

08.05.2017, 13:01 Uhr

Einkaufende gaben doppelte Produkte für guten Zweck ab.

Viele Spenden

SPITTAL (ven). Die Lions Clubs LC Millstätter See - Nockberge und LC Drautal haben sich am Wochenende zusammengetan, um bedürftigen Menschen zu helfen. Im Spittaler Neukauf haben sie Einkaufende gebeten, Einkaufswägen mit Lebensmitteln zu füllen.Der Bitte wurde genüge getan, viele haben Produkte doppelt gekauft und eines davon gespendet. Die Lebensmittel werden an Bedürftige in der Region Millstätter See sowie im Drautal gespendet.Dabei machten die Mitglieder und LC Drautal-Präsident Johann Strauß auch auf die nächste Veranstaltung am Donnerstag, dem 18. Mai, 19.30 Uhr, im Götzstadel in Paternion aufmerksam. Claudia Strobl referiert über "Das Slalom Prinzip."