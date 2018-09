Mit Theaterstück Gutes tun

12.09.2018, 07:17 Uhr

Elfriede "Fritzi" Golobic und ihre Theatergruppe bringen wieder ein Stück für den guten Zweck auf die Bühne.

Leidenschaft Theater

SPITTAL (ven). "Immer Ärger mit den Erben" - darum dreht sich die heurige Bühnenproduktion von Elfriede "Fritzi" Golobic und ihrer Theatergruppe, die mit dem Reinerlös wieder Oberkärntner Familien unterstützen möchte."Theaterspielen war immer schon meine Leidenschaft. Und als ich arbeitslos wurde, habe ich aus der Not eine Tugend gemacht", so Golobic zur WOCHE, die seit zwölf Jahren - unter anderem bei der Spittaler Faschingsgilde - auf der Bühne steht. Ihre jetzige Gruppe habe sich vor sechs Jahren langsam geformt. "Ich hatte immer Angst vor dem Drumherum... die Sponsorensuche, und Regie zu führen. Aber durch ständige Weiterbildung als Spielleiterin macht es nun Spaß", sagt sie.

Lange Auswahl

Viel Spaß

Theater nur für guten Zweck

Zum Stück:

Ihr Stamm-Ensemble - bestehend aus Tom Ebner, Armin Golobic, Bettina Christöphl, Oskar Dörfler, Gerhard "Fuzi" Brunner und Corinna Gaiswinkler - ist schon ein eingespieltes Team. "Ich sehe mir immer zwischen zehn und zwölf Stücke an, lies rein und schaue, ob es für uns geeignet wäre, ob die Anzahl der Schauspieler passt, ob auch das Alter passt. Ich kann keine Frau verjüngen, aber einen Mann älter aussehen lassen", so die Spielleiterin, die selbst auch eine Rolle im Stück hat. Wenn ungefähr drei Stücke in der engeren Auswahl sind, werden sie eine Woche "liegengelassen", bis sich Fritzi entscheidet. Und dann geht es an die Proben.Premiere ist am 12. Oktober im Zebra Spittal. Geprobt wird bereits seit zwei Monaten, begonnen wird mit Leseproben. Derzeit ist die Truppe noch nicht ganz textsicher und probt mit dem Skript, laut Christöphl kommt das aber, je öfter man direkt in der Kulisse steht. "Irgendwann geht das automatisch, wenn man die Handlung dazu auf der Bühne hat", sagt sie. Bei den Proben hat die Truppe immer viel Spaß, es kommt durchaus vor, dass Lachkrämpfe nicht ausbleiben. Fritzi behält aber immer den Überblick und achtet auf Details. "Oft wird aber auch ein bisschen improvisiert", so Dörfler.Mit dem Erlös aus den Einnahmen will die Gruppe unter anderem einem einjährigen Buben helfen, der ohne Nieren auf die Welt gekommen ist. "Wir wollen auch therapeutische Reitstunden finanzieren. Wir spenden, bis der Betrag aufgebraucht ist", so Fritzi, die immer schon sagte: "Sonst mache ich das nicht."Fritzis TheatergruppeElfriede GolobicTom Ebner, Armin Golobic, Bettina Christöphl, Oskar Dörfler, Gerhard "Fuzi" Brunner und Corinna Gaiswinkler"Immer Ärger mit den Erben" - Komödie in zwei Akten von Dani von Wattenwyl12., 13., 19., 20. Oktober - jeweils um 19.30 Uhr;21. Oktober um 16.30 UhrZebra SpittalWird gespendetBei Autohaus Dörfler in Spittal, 0664 / 5042888, auch Abendkasse.