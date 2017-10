Neuer Chorleiter für EC-Sänger

02.10.2017, 14:19 Uhr

Manuel Graf übernahm nach 19 Jahren Chorleiter-Amt von Thomas Eggeler.

Treffpunkt seit 95 Jahren

Sängertreffen

SEEBODEN. Der EC-Chor feierte heuer sein 27-jähriges Bestehen. Gleichzeitig übergab Thomas Eggeler sein Amt als Chorleiter nach 19 Jahren in die Hände von Manuel Graf.Graf ist Lehrer an der Musikmittelschule Seeboden und selbst seit 2005 Mitglied im EC-Chor.Der EC-Chor entstand durch die EC-Jugendarbeit im Christlichen Missionsverein. Schon seit fast 95 Jahren trifft sich im Haus Friedheim der Jugendkreis, wo Jugendliche zusammenkommen und gemeinsame Freizeit erleben, in der Bibel lesen und vor allem viel singen. So ist es kein Wunder, dass der EC-Chor schon immer ein Chor mit vielen jungen Menschen war und ist, die von Gott und seiner Liebe zu uns Menschen singen, kurz gesagt: ein Gospelchor eben.Für den neuen Chorleiter gab es Videoglückwünsche von ehemaligen Sängern, die weit entfernt wohnten, von Australien, Kanada, Irland, Großbritannien, Schweden, Schweiz und Deutschland.Auch wenn es kein runder Geburtstag war, nutzte man die Gelegenheit, um ein großes „Klassentreffen“ aller ehemaligen und aktuellen Sänger des Chores einzuladen. Viele sind der Einladung gefolgt um sich nach Jahren wieder einmal zu treffen und sich über die vergangenen Zeiten auszutauschen. In einem Video wurden nochmals die Highlights der letzten Jahrzehnte beleuchtet, angefangen von einem kleinen Chor, hin zu großen Konzerten mit eigener Band und CD-Produktionen bis zum Titel „Jugendchor des Landes Kärnten 2014“.