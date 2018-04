Redegewandte Gmündner Schüler

30.04.2018, 16:23 Uhr

Schüler der NMMS Gmünd vertreten Kärnten beim Bundesfinale des Jugendredewettbewerbes.

Viele Siegerinnen

GMÜND. Beim Landesfinale des Jugendredewettbewerbes in Klagenfurt konnten die Teilnehmerinnen der Neuen Musikmittelschule (NMMS) Gmünd sensationelle Erfolge feiern.Laura Payer gewann die Kategorie "Klassische Rede" und das Quartett - Miriam Brunner, Egger Alina, Egger Antonia und Magdalena Weber - siegte im Bewerb "Sprachrohr".Alle fünf Mädels dürfen damit das Bundesland beim heurigen Bundesfinale vertreten. "Eine großartige Leistung, welche höchsten Respekt verdient", so Schulleiter Michael Persterer. "Ein großes Dankeschön ergeht aber auch an die Betreuerin der Sprachgenies Elisabeth Blaikner", so Persterer.Die Schulgemeinschaft der NMMS Gmünd gratuliert und drückt die Daumen für das Bundesfinale.