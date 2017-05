Doppelmeister für Spittaler Schachspieler

08.05.2017, 10:13 Uhr

HSV-Sektionsleiter Werner Angerer ist stolz auf seine Mannschaft.

Größtes Potenzial

SPITTAL. Die Spittaler Schachspieler vom HSV sind wieder an der Spitze ihrer Leistungen angelangt. Nach dem erstmaligen Erfolg 2015 ist es den Spielern neuerlich gelungen, die Meistertitel sowohl in der Unterliga West, als auch in der Bezirksliga West nach Spittal zu holen.Sektionsleiter Werner Angerer: "Ich denke, dass wir derzeit das größte Potenzial und die höchste Spielstärke in unserer 31-jährigen Schachgeschichte aufweisen. Bei uns fühlt sich auch Österreichs ältester aktiver Schachspieler Peter Grasser mit seinen 91 Jahren recht wohl. Er war in der Spielsaison zweimal in der Unterliga und zehnmal in der Bezirksliga im Einsatz."

Viel Jugend

Mit Bernhard Müller hat der Verein, neben den anderen schachbegeisterten Kindern, auch einen hervorragenden Jugendspieler. Er war ebenfalls zwölfmal bei den Meisterschaftsspielen im Einsatz. "Wenn man solche Erfolge einfährt, kann man wohl zurecht erfreut sein. Da jede Mannschaft aus acht Spielern besteht, möchte ich mich natürlich bei allen Spielern für ihren Einsatz recht herzlich bedanken", so Angerer.Unterliga/west: Bezirksliga/west:1. HSV Spittal 16/48,5 1. HSV Spittal 16/48,52. Leisach 10/38,5 2. Lienz 15/513. Suetschach 10/38 3. Feffernitz 12/46,54. Adm.Villach 2 10/34,5 4. Ferndorf 10/445. Feistritz Pat. 9/39 5. Feistritz Pat. 7/346. Hermagor 9/35 6. Hermagor 0/187. Kötschach 8/36 (mit Rückrunde)8. Slow.Bank 6/319. Treffen 6/3110. Finkenstein 2 6/28,5