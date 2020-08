Seit knapp 20 Jahren reüssiert das SCHIELE fest NÖ als offener Reflexionsraum für die kritische Auseinandersetzung mit Leben und Zeit Egon Schieles. Unter dem Titel „Die Grenze, die mein Ich anzeigt“ setzt sich das SCHIELE fest NÖ 2020 mit der Selbstbestimmung, Verortung und Orientierung des Menschen in unserer Zeit auseinander. Zentral ist der Aspekt des Begriffes „Heimat“ als Ort des Schutzes und der Geborgenheit.



REGION (pa). So musste sich Egon Schiele im Laufe seines Lebens oft auf die Suche nach einem Ort begeben, wo er ungestört leben und arbeiten würde können. Auch Wystan Hugh Auden fand für seine letzten 15 Sommer in der kleinen niederösterreichischen Gemeinde Kirchstetten ein Zuhause, einen Lebens- und Arbeitsmittelpunkt. Er beschrieb dies in seinem berühmten Langgedicht „Thanksgiving für ein Habitat“, das auszugsweise in einer Performance zur Aufführung kommt. Wie Egon Schiele und W. H. Auden sind auch heute viele KünstlerInnen intensiv auf der Suche nach solchen Wirkungsstätten.

Der Verein Pro & Contra präsentiert:

19. SCHIELE fest / NÖ Maria Anzbach 2020

Die Grenze, die mein Ich anzeigt –

künstlerische Hausbesuche

26. September 2020

Zeit: 11.00 – 22.00 Uhr

Künstlerische Gesamtleitung: Dr. Eva Brenner (A,USA)

Orte:



Landhaus Eva&Peter, Groß Raßbergstraße 22, 3034 Maria Anzbach

Galerie M und Gedenkstätte W. H. Auden, Hinterholz 37, 3062 Kirchstetten

Künstlerische Hausbesuche in 2 Stationen:

Lesung, Brunch, Symposium, Performance in Maria Anzbach

Geführter Spaziergang, Ausstellung, Konzert und Fest in Kirchstetten

Ein Shuttle zwischen den Stationen wird organisiert

Anfahrt Maria Anzbach: A1 bis Preßbaum und Bundesstraße bis Maria Anzbach, oder Westbahn bis Maria Anzbach, bzw. Neulengbach)

Das Team 2020:

Künstlerische / Gesamtleitung: Dr. Eva Brenner (A/USA)

KünstlerInnen, Vortragende, Team (u.a.):

David Borja (EC), Michela Borzaga (A), Eva Brenner (A/USA), Karin Frank (A), Renate Grimmlinger (A), Klaus Haberl (A), Lisa Hasenbichler (A), Erich Heyduck (A), Reinhardt Honold (A), Margot Hruby (A), Leander Kaiser (A), Siegmund Kleinl (A), Annemarie Klinger (A), Matthias Kreitner (A), Karl Mayerhofer (A), Reinhard Prammer (A), Miloš Vučićević (SRB), Uta Wagner (D/B), Organisation: Andrea Munninger (A), PR & Pressearbeit: Andrea Munninger (A)

Vortragende:

Mag. Dr. Michela Borzaga (Dozentin am Institut für Anglistik und Amerikanistik), Dr. Renate Grimmlinger (MSc/Kustodin Heimatmuseum Gablitz/NÖ), Mag. Siegmund Kleinl (Literat und Essayist)

