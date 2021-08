„Musik am Ursprung‟ an mit berühmten Persönlichkeiten verknüpften Schauplätze in Niederösterreich wird von 5. September bis 31. Oktober 2021 bei den neun Serenadenkonzerten des Landes Niederösterreich geboten.

NÖ (red.) Erstmalig in diesem Rahmen findet am 19. September im Ernst Krenek Forum in Krems eine „Ernst Krenek Serenade‟ zu Ehren des bedeutenden Komponisten statt. Im programmatischen Zentrum jedes Serenadenkonzerts steht das klassische Lied, das meist von Instrumentalmusik und fallweise von inhaltlich passenden Lesungen oder Rezitationen ergänzt wird.

Die Spielorte

Konzertiert wird 2021 an neun Orten in Niederösterreich, die auf besondere Weise mit bedeutenden Musikschaffenden verbunden sind, etwa in Geburts-, Wohn- und Wirkungsstätten, aber auch in Museen, Gedenkräumen und Forschungseinrichtungen. Die Location-Bandbreite reicht vom historischen Schlosstheater Laxenburg und dem Haydn Geburtshaus Rohrau über die Schubert-Gedenkstätte in Schloss Atzenbrugg und das Schönberg-Haus in Mödling bis zum Ernst Krenek Forum in Krems und dem Pleyel-Zentrum in Ruppersthal.

Hervorragende InterpretInnen

Die Serenadenkonzerte zeichnen sich traditionell durch die Exzellenz der künstlerischen Darbietungen aus. Die Liste der mitwirkenden InterpretInnen liest sich wie ein «Who ist Who» der hochkarätigen SängerInnen- und InstrumentalistInnen-Gemeinschaft: Unter den international renommierten GesangssolistInnen sind beispielsweise Staatsopern-Ensemblemitglieder wie Kammersängerin Daniela Fally, Stephanie Houtzeel und Clemens Unterreiner, der gefragte Bassbariton Horst Lamnek, Tenor Norbert Ernst und Bariton Paul Armin Edelmann. Aber auch vielversprechenden, talentierten NachwuchsvokalistInnen wird eine Bühne geboten, etwa der jungen russischen Sängerin und Gewinnerin des Internationalen Haydn Gesangswettbewerbs 2021 Anna Nekhames, der Sopranistin Claudia Goebl, der Mezzosopranistin Christina Sidak, Tenor Paul Schweinester ―derzeit als Tony in der West Side Story auf der Seebühne in Mörbisch zu erleben, Bassbariton Daniel Gutmann und dem Vokalensemble VieVox – bestehend aus ehemaligen Solisten der Wiener Sängerknaben.

Unter den mitwirkenden InstrumentalistInnen besonders hervorzuheben sind u.a.

, hoch geschätzt als Liedbegleiter wie als Musikleiter für Opernproduktionen, sowie die vielseitigen PianistInnen Deirdre Brenner, Andreas Fröschl, Andrea Linsbauer, Kristin Okerlund, Biliana Tzinlikova und Agnes Wolf.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner: „Einige der größten Komponisten der Musikgeschichte, aber auch der Gegenwart wurden in Niederösterreich geboren, wohnten und wirkten hier. Und auch die Liste der Interpretinnen und Interpreten, die seit 61 Jahren bei den Serenadenkonzerte auftreten, liest sich wie das „Who is who“ der internationalen Musikelite. Solche Stars im meist intimen Rahmen der Musikerge- denkstätten Niederösterreichs zu erleben, macht diese Konzertreihe zu einem außergewöhnlichen Kunsterlebnis! Auch heute möchte ich als Landeshauptfrau betonen, wie stolz wir darauf sind, mit den Serenadenkonzerten den musikalischen Reichtum unseres Bundeslandes feiern zu dürfen.“

Die Geschichte der Serenadenkonzerte

Die im Jahr 1960 gegründeten Serenadenkonzerte des Landes Niederösterreich sind mit ihrer 61-jährigen Tradition die älteste Konzertreihe Niederösterreichs. Ziel war und ist, die Aufmerksamkeit einer an Klassik interessierten Öffentlichkeit mittels hochkarätig besetzter Konzertereignisse auf musikhistorische Originalschauplätze sowie historische und zeitgenössische Musikergedenkstätten zu lenken. 2011 übernahm Dr. Michael Linsbauer, künstlerischer Leiter der Haydnregion Niederösterreich und zuständig für den Förderbereich Musik und Musiktheater des Landes NÖ, die inhaltliche Verantwortung über die Konzertserie.

Beethoven-Matinée

Werke & Texte von und über Ludwig van Beethoven

So., 5. September, 11.00 Uhr

Haus der Kunst Baden

Adresse: Kaiser Franz-Ring 7

2500 Baden

+43 (0)2252-86 800 526

Kartenpreise € 25,– | € 20,–

Clemens Unterreiner, Bariton Miyuki Schüssler, Klavier Renate Holm, Rezitation

Mit Vertonungen von C.F. Gellert und dem berühmten Zyklus „An die ferne Geliebte“ reicht das Programm im stilvollen historischen Rahmen des Hauses der Kunst Baden vom gläubigen bis zum „verliebten“ Beethoven.

Schloss-Serenade

Werke von:

- Gioachino ROSSINI,

- Gaetano DONIZETTI,

- Pjotr Iljitsch TSCHAIKOWSKY,

- Michail GLINKA und

- Wolfgang Amadeus MOZART

- Gioachino ROSSINI, - Gaetano DONIZETTI, - Pjotr Iljitsch TSCHAIKOWSKY, - Michail GLINKA und - Wolfgang Amadeus MOZART So., 12. September, 18.00 Uhr

Schlosstheater Laxenburg

Adresse: Schlossplatz 1

2361 Laxenburg

+43 (0)2236-71101

in Kooperation mit den Laxenburger Schlosskonzerten

Anna Nekhames, Sopran Karl-Heinz Schütz, Flöte Marcin Koziel, Klavier Michael Dangl, Rezitation

Kartenpreise: €28,-

Wie hätte es sich zugetragen, hätten sich der russische Schriftsteller Fjodor Dostojewski und der italienische Opernkomponist Gioachino Rossini kennengelernt? Diesem fiktiven Treffen in Venedig geht nicht nur das Konzertprogramm, sondern auch Michael Dangl in seinem neuen Buch nach.

Krenek-Serenade

Lieder & Texte von: Ernst KRENEK

sowie WERKE VON Franz SCHUBERT UND Hugo WOLF

So., 19. September, 17.00 Uhr

Ernst Krenek Forum Krems (Salon Krenek)

Adresse: Minoritenplatz 4

3500 Krems an der Donau

+43 (0) 2732-71 570

Daniel Gutmann, Bariton Andreas Stöhr, Klavier

Florian Teichtmeister, Rezitation

Kartenpreise: €25,-

Daniel Gutmann und Andreas Stöhr präsentieren Lieder aus Ernst Kreneks Liederzyklus „Reisebuch aus den österreichischen Alpen“. Florian Teichtmeisters Rezitation von Erinnerungen und Anekdoten aus Kreneks Memoiren „Im Atem der Zeit“ ergänzt das Programm.

Schubert-Serenade

Werke von Franz Schubert, Ludwig Spohr, Alexander Borodin & Johannes BRAHMS

So., 26. September, 17.00 Uhr

Schubert-Museum Schloss Atzenbrugg

Adresse: Schlossplatz 1

3452 Atzenbrugg

schubertiaden-atzenbrugg.at

+ 43 (0)2275-5234

Kartenpreis € 25,–

Stephanie Houtzeel, Mezzosopran Matthias Schorn, Klarinette Eduard Kutrowatz, Klavier

Die Serenade im historischen Schubertsaal des Schlosses Atzenbrugg präsentiert neben Liedern von Franz Schubert Werke des deutschen Romantikers Ludwig Spohr, vorgetragen vom Ensemblemitglied der Wiener Staatsoper Stephanie Houtzeel.

Schönberg-Serenade

WERKE VON Arnold SCHÖNBERG, Paul HINDEMITH, Johann STRAUSS UND WIENERLIEDER

So., 3. Oktober, 16.00 Uhr

Schönberg Haus Mödling

Adresse: Bernhardgasse 6

2340 Mödling

+43 (0)1-7121888

In Kooperation mit der Arnold Schönberg Center Privatstiftung

VieVox, Ensemble ehemaliger Solisten der Wiener Sängerknaben

Kartenpreise: €20,-

Die Serenade im Schönberg-Haus umfasst Vokal- und Klavierwerke Arnold Schönbergs sowie Werke seines Zeitgenossen Paul Hindemith. Darüber hinaus erklingen Wienerlieder sowie Musik von Johann Strauß und Carl Michael Ziehrer. Ergänzt wird das Programm durch die Moderation von Michael Schottenberg, der auch Briefe von und an Schönberg vortragen wird.

Pleyel-Serenade

Werke von Ignaz Josef PLEYEL & Camille PLEYEL, Joseph HAYDN & Michael HAYDN U.A.

So., 10. Oktober, 17.00 Uhr

PLEYEL ZENTRUM RUPPERSTHAL

Baumgartnerstraße 14

3701 Ruppersthal

pleyel.at

+43 (0) 2955-70645

Cornelia Horak, Gesang

Biliana Tzinlikova, Klavier

Ingrid Turkovic-Wendl, Moderation

Kartenpreise: €31,-

Die heurige Serenade im Pleyel-Kultur-Zentrum wird Arien für Sopran aus den beiden Opern des Genius Loci „Ifigenia in Aulide“ und „Die Fee Urgèle“ mit Werken Ludwig van Beetho- vens und Franz Schuberts kombinieren, ergänzt durch Moderation und Hintergrundinforma- tionen, vorgetragen von Ingrid Turkovic-Wendl.

Joseph-Haydn-Matinée

WERKE Joseph HAYDN, Johannes BRAHMS UND Robert SCHUMANN

So., 17. Oktober, 11.00 Uhr

HAYDN GEBURTSHAUS ROHRAU

Adresse: Obere Hauptstraße 25

2471 Rohrau

+43 (0)2164-2268, +43 (0)676-5212861

Paul Armin Edelmann, Bariton Gernot Winischhofer, Violine Rudolf Leopold, Violoncello Andrea Linsbauer, Klavier

Kartenpreise € 30,– (Kat. A) | € 25,– (Kat. B)

Die Serenade im 2017 nach umfangreichen Renovierungsarbeiten neu eröffneten Haydn Ge- burtshaus in Rohrau vereint Lieder von Joseph Haydn, iDeutsche Volkslieder von Johannes Brahms sowie Auszüge aus dem Liederzyklus „Myrten“ von Robert Schumann mit Klaviertrios von Brahms und Haydn.

Hugo-Wolf-Serenade

Hugo Wolf: "Italinies Liederbuch"

So., 24. Oktober, 17.00 Uhr

BURG PERCHTOLDSDORF,

Adresse: FESTSAAL Paul-Katzberger-Platz 1

2380 Perchtoldsdorf

+43 (0)1-866 834 00

KS Daniela Fally, Sopran Norbert Ernst, Tenor Kristin Okerlund, Klavier

Kartenpreise € 28,– (Kat. A) | € 24,- (Kat. B)

Da die Räumlichkeiten im Hugo-Wolf-Haus für Konzertveranstaltungen zu klein sind, findet die Serenade in der Burg Perchtoldsdorf statt. Auf dem Programm steht der berühmteste Liederzyklus von Hugo Wolf, das „Italienische Liederbuch“, das vollständig zur Aufführung gelangen wird.

KS DANIELA FALLY, Sopran

Randhartinger-Serenade

WERKE VON Benedict RANDHARTINGER UND Johannes BRAHMS

So., 31. Oktober, 17.00 Uhr

FESTSAAL RUPRECHTSHOFEN

Bahnhofstraße 11

3244 Ruprechtshofen

randhartinger.at

+43 (0)676-93 02 555

in Kooperation mit der Marktgemeinde Ruprechtshofen sowie der Benedict Randhartinger#Gesellschaft

Claudia Goebl, Sopran

Christina Sidak, Mezzosopran

Paul Schweinester, Tenor

Horst Lamnek, Bassbariton

Deirdre Brenner & Andreas Fröschl, Klavier

Kartenpreise € 25,– (Abendkassa) | € 20,– (Vorverkauf)

Brahms' „Liebesliederwalzer“ für Vokalquartett und Klavier zu vier Händen sowie Werke für Sologesang bzw. Solistenensemble aus der Feder des Genius Loci erwarten das Publikum.

CLAUDIA GOEBL, Sopran CHRISTINA SIDAK, Mezzosopran

