Seine permanente Geldknappheit versuchte ein 31-Jähriger immer wieder auf kriminelle Weise zu bekämpfen. Nur drei Tage nach einer Hauptverhandlung am Landesgericht St. Pölten, die vertagt werden musste, klaute er einem ehemaligen Häf´nbruder in dessen Wohnung ein Navigationsgerät und Parfum.



ST. PÖLTEN (ip). In der fortgesetzten Verhandlung musste er sich gegenüber Richterin Doris Wais-Pfeffer daher auch wegen des Diebstahls verantworten, den er nicht begangen haben will. Dazu kam noch ein Strafantrag wegen betrügerischen Datenverarbeitungsmissbrauchs mit einer Schadenssumme von rund 900 Euro, der aus diesem Prozess vorerst ausgeschieden wurde.

Drohungen schienen für den Österreicher mit türkischen Wurzeln ein Mittel zu sein, das ihn auch schon in der Vergangenheit hinter Gitter brachte. Als sich seine St. Pöltner Lebensgefährtin im Jänner 2021 von ihm trennte, ließ er ihr über deren befreundete Nachbarin ausrichten: „Sag ihr, wenn sie mir nicht 250 Euro an Schadenersatz überweist, werde ich dem Jugendamt mitteilen, dass sie ihre Kinder schlecht behandelt und schlägt!“ Die bedrohte Mutter suchte selbst die Jugendwohlfahrt auf, ließ ihre familiäre Situation prüfen und erstattete Anzeige gegen den 31-Jährigen, der schließlich behauptete, nur zum Wohle der Kinder gehandelt zu haben. Wais-Pfeffer kam jedoch zu der Überzeugung, dass es dem Beschuldigten nur ums Geld ging, das ihm seine Ex-Freundin angeblich schuldete.

Nachdem der diesbezügliche Prozess im November vertagt worden war, traf der einschlägig Vorbestrafte einen ehemaligen Mithäftling. In der Wohnung des Mannes zeigte er dem 31-Jährigen auch ein Navigationsgerät, sowie Parfum. Dafür bot der Beschuldigte an, sich um einen Käufer umzuschauen. Von gleich mitnehmen und 200 Euro zahlen, wenn er wieder Geld habe, wie der Angeklagte vor Gericht behauptete, sei laut geschädigtem Ehepaar keine Rede gewesen. Als sie später die Gegenstände vermissten, forderten sie den 31-Jährigen auf, diese umgehend zurückzubringen. Dazu beorderte der Beschuldigte das Opfer dreimal in der selben Nacht zu Plätzen, an denen er selbst jedoch nicht erschien. Als ihm das Ehepaar telefonisch mit der Polizei drohte, drehte dieser den Spieß um und bedrohte Frau und Kinder des Mannes. Als die Frau die Polizei rief, fanden die Beamten zwei Patronenhülsen vor der Tür des Ehepaares.

Verfahrenshelferin Nabila Ehrhardt blieb in ihrem Plädoyer angesichts der Beweislage und weiterer erschwerender Umstände nur die Bitte um ein mildes Urteil, das schließlich mit neun Monaten Haft seitens des Beschuldigten angenommen wurde (nicht rechtskräftig).