Ruhiges Gewässer umgeben von der grünen Natur beim Seenerlebnis St. Pölten oder der Klangturm im Regierungsviertel. Die Landeshauptstadt hat so einiges zu bieten und brilliert mit attraktiven Angeboten für Jung und Alt.



ST. PÖLTEN. Diese Vorzüge von St. Pölten hat auch die deutsche Touristin Svenja Mellin bereits kennengelernt. Auch heuer wird sie wieder gemeinsam mit ihrer Familie eine Freundin in der Landeshauptstadt besuchen. "Von meinen letzten Aufenthalten in St. Pölten ist mir besonders die Traisen in Erinnerung geblieben. Ideal für Spaziergänge", schwärmt Svenja Mellin.

Vorsichtiger Optimismus



Während Mellin noch ihre Reiseliste schreibt, wartet die Hotellerie auf ihre Gäste und auch die Ausflugsziele bereiten sich auf die kommende Saison vor."Die Buchungslage sieht gut aus, das Geschäft beginnt wieder zu laufen", heißt es zum Beispiel seitens Refugium Hochstrass. Die Corona-Maßnahmen werden befolgt. "Grundsätzlich sind wir bemüht allen Bestimmungen und Maßnahmen nachzukommen und diese mit Bestem Gewissen einzuhalten." Das meiste Feedback ist darauf positiv. "Größtenteils wissen die Gäste die Bestimmungen, halten sich auch daran und zeigen Verständnis. Allerdings gibt es immer wieder ein paar Verweigerer.", so das Refugium. Auch in der St. Pöltner Hotellerie ist die Stimmung vorsichtig optimistisch. "Die Buchungslage ist noch etwas verhalten, aber es tut sich was. Viele Veranstaltungen / Seminare / Tagungen wurden in den Herbst verschoben, darum ist diese Zeit bereits sehr gut gebucht. Die Sommerbuchungen per se sind noch verhalten. Die beruflich Reisenden sind schon stark unterwegs, die privaten Anfragen noch mäßig.", so Stadt-Pressesprecher Thomas Kainz. Auch unterstützt die Stadt die örtlichen Betriebe. "Wir versuchen mit viel Bewerbung und Unterstützung die Betriebe zu stärken. Auch die Aussetzung der Gastgartenabgabe sorgt für mehr Platz und ein besonderes Flair mit genusvollem Angebot in der Barock-Stadt."

St. Pölten bietet Abwechslung



Bei einem entspannten Spaziergang durch die Altstadt stechen am Rathausplatz geil die markanten Bauwerke hervor. Auch Kulturell bietet die Stadt einiges, wie das heuer im Juni statt findende Barock-Festival oder Museen wie das Museum am Dom und das Stadtmuseum St. Pölten.

Wandern in der Region



Es gibt einiges zu entdecken im Raum St. Pölten. "Sehr gut. Die Menschen wollen wieder Urlauben. Das Interesse ist groß. Wir bekommen stündlich Anfragen und Buchungen.", so Ernst Dullnigg von den Naturfreunden NÖ. Die Naturfreunde betreuen Wanderwege im Traisental zur Ochsenburgerhütte, zur Stockerhütte und zur Traisnerhütte, sowie im Gölsental zur Staffhütte, zur Lindensteinhütte und zur Liasenböndlhütte. Auf die Frage hin, ob man bereits einen Anstieg an Touristen merkt, antwortet er: "So wie im Vorjahr setzt sich der Freizeittrend fort. Viele Menschen wollen wandern und die Natur genießen. Draußen sein. Frische Luft tanken. Damit die Umwelt durch unser gesteigertes Verlangen nach Naturerlebnissen keinen Schaden nimmt, sollten wir uns aber an gewisse Regeln halten." Nach einer Wanderung haben nun auch wieder die Schutzhütten unter Einhaltung strengster Covid-Bestimmungen geöffnet. "Vorwiegend genießen die Gäste bei uns die Natur und nutzen die vielen Wanderwege rund ums Haus bis zum Hegerberg in Stössing. Dort haben Sie eine traumhafte Aussicht.

Oder zum Haus der Elsbeere in Michelbach, dort gibt es bei Terminvereinbarung auch eine Elsbeerenverkostung. Waldführungen oder Laternenwanderungen können auch bei uns organisiert werden. Bei 167 Hektar Klosterkosmos gibt es viel zu entdecken: Nonnenfriedhof, Steinbruch, Kreuzweg, Marienquelle,", so Alina Leodolter vom Refugium Hochstrass.

Regionale Ausflug-Tipps



Besondere Highlights in St. Pölten Umgebung, die man nicht verpassen soll, sind laut Ernst Dullnigg: "Ein Besuch auf der Gföhlberghütte (die ökologischste Hütte in den Alpen) und auf der Josef Franz Hütte im Pielachtal lohnt sich für Familien immer. Beide Hütten sind bekannt für Ihre abenteuerlichen Kinderspielplätze und für Ihre regional Verköstigung.

Für sportliche Familien sind der Waldmarkweg und der Pielachtaler Rundwanderweg wohl eine besondere Urlaubsherausforderung. Beide Rundwanderwege führen auf stillen Pfaden durch das Alpenvorland und können auch in einzelnen Tagesetappen erwandert werden." Auch Golfer kommen in Neidling auf ihre Kosten. "Golf ist ein Outddoorsport für alle Generationen, die Bewegung in freier Natur suchen. Die imposanten, uralten Bäume des Dunkelsteiner Walds und der Ausblick in das nahe Alpenvorland bieten ein besonderes Naturerlebnis im Golfclub St. Pölten.", so Jochen Wernicke von der dortigen Golfanlage. Auch Corona hat die Situation verändert. "Es gibt definitiv mehr Golf-Interessierte. Der Golfsport ist trotz Covid 19 nur mit geringen Einschränkungen immer möglich gewesen." Weiters erklärt er: "Dieser Sport bietet „Jung“ und „Alt“ fit zu bleiben. Die unzähligen Facetten des Golfsports bieten immer wieder Abwechslung und neue Anreize, um sich zu verbessern." Nicht nur Mitglieder können spielen, sondern auch Gäste. "Die 27 Loch Golfanlage in St. Pölten ist für Gäste und Mitglieder bespielbar. Der 9 Loch Schloss Kurs ist sogar ohne Mitgliedschaft bespielbar, ein Nachweise der Golfausbildung ist ausreichend.", so Wernicke.

Pläne geschmiedet



Apropos Ausflugsziele, darüber hat sich auch Svenja Mellin bereits Gedanken gemacht. "Meine Tochter ist eineinhalb Jahre und der Sohn meiner Freundin zweieinhalb. Wir haben daher Unternehmungen geplant, die auch für die Kinder geeignet sind." Ein Besuch im Museum Niederösterreich und das Planschen am Ratzersdorfer See stehen daher auf der Agenda.

Jetzt abstimmen:

Welche Ausflugsziele sind sehenswert?