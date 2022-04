Im Hammerpark gibt es wieder Tierbabys zu bestaunen: Zwei Lämmer vom Kamerunschaf - Mimi und Dori - sowie sieben Hühnerküken.

ST. PÖLTEN (pa). „Auch für Tiere ist St. Pölten der optimale Platz zum Leben. Im Hammerpark fühlen sich die tierischen BewohnerInnen besonders wohl und rechtzeitig vor Ostern dürfen wir uns über Nachwuchs freuen. Nutzen Sie die sonnigen Tage rund um Ostern für einen Spaziergang in der Natur mitten in der Stadt und vielleicht wollen Sie den kleinen Schäfchen und Küken im Hammerpark einen Besuch abstatten", so Bürgermeister Matthias Stadler.

Bürgermeister Matthias Stadler stattete den Schafen einen Besuch ab.

hochgeladen von Katharina Schrefl

Ostereiersuche im Hammerpark

Der Besuch im Hammerpark kann mit der Ostereiersuche, organisiert von den Kinderfreunden, verbunden werden.

Die Ostereiersuche findet am Samstag, den 16. April ab 14 Uhr statt. Es gibt wieder einen eigenen Kleinkinderbereich in dem die Kleinen, mit Begleitung vom Osterhasen, Eier suchen können. Dazu gibt es auch wie gewohnt den großen Eiersuchbereich für größere Kinder. Es werden ca. 2.000 Eier versteckt. Zusätzlich gibt es ein Kinderprogramm (Spielestationen, Kinderschminken, usw.) sowie ein Gewinnspiel. Für Verpflegung ist gesorgt.