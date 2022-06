ST. PÖLTEN. Wanderwege sucht man auch in St. Pöltner nicht vergebens: Die Bürger verrieten uns ihre liebsten Routen.

Die Landeshauptstadt lädt zum Wandern ein. St. Pölten bietet etliche Routen. Die BezirksBlätter haben sich umgehört und die beliebtesten Routen "erforscht".

Eine gute Mischung



"Das schöne an St. Pölten ist die Mischung aus Stadt und Land. Es verbindet die Vorteile aus beiden Welten", resümiert der St. Pöltner "Wanderfan" Silas Zimmer. Er wandert am liebsten am Naturlehrpfad Feldmühle.

Fluss und Wald



Ein weiteres Highlight für die St. Pöltner sei die Traisen. Diese ist zwar per se kein Wanderweg, aber lädt vor allem für Spaziergänge ein. Auf der anderen Seite der Stadt würde sich der Kaiserwald anbieten. "Da ging ich vor allem früher öfter durch", so Silas.

Über 60 Vogelarten



Gerhard Gleiss ist Vogelbeobachter. Er ist vor allem früh morgens am Naturlehrpfad Feldmühle anzutreffen. "Über 60 Vogelarten kann man dort, mit genügend Glück, beobachten. Das ist großartig", freut er sich. Der Lehrpfad bei Ratzersdorf ist wohl der nächstgelegene Wanderweg zur Landeshauptstadt. Hier kann man unter anderem auch den Fröschen lauschen. "Es ist ein enorm naturbelassener Ort, der pure Entspannung ausstrahlt."

Der Naturlehrpfad Feldmühle ist perfekt für Vogelbeobachtung.

Foto: St. Pölten

hochgeladen von Sebastian Puchinger

Rund um die Seen



St. Pölten bietet auch Seen - den Viehofner- sowie den Ratzersdorfersee. "Im Sommer gehe ich dort baden, in den anderen drei Jahreszeiten nutze ich die Seen zum Wandern", berichtet Monika Kibitz. "Dort spürt man, zumindest wenn gerade niemand dort badet, dass St. Pölten doch noch etliche Naturecken zu bieten hat."

Die "grüne" Innenstadt



Wolfgang Traub schlendert gerne durch die Innenstadt. "Auch da gibt es durchaus noch viel Grün zu sehen", erklärt er. "Man muss nur die Augen offen halten und genau hinschauen." Er wandere am liebsten durch die Stadt, da er so einfacher Pausen machen könne. "Auf Wanderwegen kann ich schließlich nicht spontan in einem Lokal sitzen bleiben", erklärt er grinsend.