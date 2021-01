Mit über 500.000 Arbeitslosen in Österreich wurde ein Rekordwert erreicht. Obwohl die Pandemie mittlerweile fast ein Jahr dauert fehlen konkrete Maßnahmen um der Arbeitslosigkeit Herr zu werden kritisiert Bürgermeister Stadler.



ST. PÖLTEN (pa). „Durch die Pandemie wurden Existenzen zerstört. Dafür kann niemand was. Aber es ist die Aufgabe der Politik dafür Sorge zu tragen, dass diese Menschen, die jetzt ihren Job verloren haben und vor den Trümmern ihrer Existenz stehen, möglichst rasch wieder in Beschäftigung kommen.“ So der Bürgermeister der Landeshauptstadt St. Pölten.

Während die Regierung vom Ampelchaos, ins Lockdownchaos und weiter zum Impfchaos wankt, stehen viele ÖsterreicherInnen vor dem persönlichen Aus. Konkrete Maßnahmen wie man Menschen in Beschäftigung bringt und die Wirtschaft wieder antreibt werden vergeblich gesucht. „Als Stadt investieren wir alleine 2021 39 Millionen Euro und in den nächsten 5 Jahren mindestens 173 Millionen um die Wirtschaft anzutreiben. Wir können uns sehr glücklich schätzen, dass St. Pölten so eine florierende Stadt ist. Wir sind für Unternehmen interessant und es wird gebaut, aber das schafft nun mal dringend nötige Arbeitsplätze! Alleine im Betriebsgebiet Ratzersdorf werden 200 – 250 neue Arbeitsplätze entstehen. Erste Grundstücke wurden dort schon verkauft. Im Süden im Betriebsgebiet NOE Central siedelt sich die Strabag mit ihrer NÖ Zentrale an und es entstehen hunderte Arbeitsplätze, auch die PREFA hat sich dort ein Grundstück gesichert. Viele weitere Arbeitsplätze werden entstehen. Ähnliche Konjunkturpakete, die Menschen in Beschäftigung bringen vermisse ich schmerzlich auf Bundesebene“ So Bürgermeister Stadler.