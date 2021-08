Das Finale im Sportklettern der Damen war bis zum Schluss spannend. Unsere niederösterreichische Teilnehmerin Jessica Pilz belegt dabei am Ende den sehr guten 7. Platz.

NÖ. Außerdem haben wir eine exklusive Nachricht von Gustav "Guggsi" Gustenau aus dem Olympischen Dorf. Er bereitet sich momentan auf seine weiteren Wettkämpfe am morgigen Samstag vor. Das Fechten hat er bereits auf dem 14. Platz abgeschlossen.

Ein weiterer niederösterreichischer Athlet, der morgen in die Spiele startet ist Andreas Graf. Dieser wird beim Zweier-Mannschaftsfahren auf der Bahn mit seinem Kollegen Andreas Müller starten.

Welchen lustigen Fakt rund um die Olympischen Spiele unser Oberklugscheißer Peter Zellinger heute für euch hat & was es über Japan sonst noch zu wissen gibt, das wird dir unsere Manuela Ito-Loild bei "Japanisch für Niederösterreicher" berichten.

