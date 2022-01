Die Privatbrauerei Egger hat sich nun der Initiative der unabhängigen Privatbrauereien Österreichs angeschlossen.

ST. PÖLTEN (pa). „Wir sind stolz auf unsere hochdotierten Produkte, den erfolgreichen Standort und die Tatsache, dass wir ein österreichisches Familienunternehmen sind“, freuen sich die beiden Egger Getränke-Geschäftsführer Frank van der Heijden und Reinhard Grießler. Die Privatbrauerei Egger ist – wie alle Mitglieder des Vereins – zu 100% unabhängig. „Wir als Privatbrauerei Egger sind selbstbestimmt, wirtschaftlich unabhängig und zur Gänze im Besitz der Eigentümerfamilie. Daher können wir ohne Einfluss von außen mit großer Leidenschaft Biere nach alter Tradition brauen“, so van der Heijden.

Um diese Unabhängigkeit sichtbar zu machen, werden künftig Egger-Bierflaschen und Bierdosen das Siegel, dass die Unabhängigkeit bestätigt, tragen.

1675 das erste Mal urkundlich erwähnt

Die Wurzeln der heutigen Privatbrauerei Egger reichen bis ins 17. Jahrhundert zurück – die Vorstadtbrauerei des „Pierpreu“ Hans Gwercher in Kufstein wurde 1675 erstmals urkundlich erwähnt. Im neunzehnten Jahrhundert ging die Brauerei in den Besitz der Familie Egger über. „Wir sind sehr stolz, auf dem Fundament einer jahrhundertelangen Tradition Bier zu brauen“, so Kathrin Golger, deren Vater den heutigen Standort der Privatbrauerei im Jahr 1978 im niederösterreichischen Unterradlberg/Bezirk St. Pölten aufgrund von Platzmangel am ursprünglichen Standort in Tirol neu errichtet hat.

Die Privatbrauerei Egger wurde herzlich in der Initiative aufgenommen; Obmann der Gruppe Ewald Pöschko zur Erweiterung: „Der Erhalt der österreichischen Bierkultur ist offensichtlich vielen ein Anliegen. Wenn wir für die Menschen in unserem Land sichtbar machen, wo ein rein österreichisches Unternehmen hinter dem Bier steht, dann setzen wir einen Schritt in die richtige Richtung. Ich freue mich, dass unsere Initiative an Zuspruch und damit auch an Wirkung und Bedeutung gewinnt.“

Auf einen Blick Biere aus Privatbrauereien erkennen

Die Corona-Pandemie hat dazu geführt, dass immer mehr KonsumentInnen Wert auf regionale Produkte legen. „Das spielt uns als Privatbrauerei in die Hände“, weiß van der Heijden. Umso wichtiger ist es, „dass wir BiergenießerInnen transparent darüber informieren, mit welchem Produkt sie rot-weiß-rote Braukultur stärken können.“ Das Siegel „Österreichische Privatbrauerei – 100% unabhängig“ auf den Bierflaschen und -dosen zeigt auf einen Blick, wer hinter dem Bier steckt.

Privatbrauereien wie Egger sorgen dafür, dass die traditionelle Biervielfalt der Heimat erhalten bleibt. „Das sichert echte und authentische Biere und ist ein genussvolles Zeichen gegen den geschmacklichen Einheitsbrei“, so Grießler pointiert.