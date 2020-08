Mit einer Finanzierungsrunde und einigen Go-Lives vom digitalen Beleg im Gepäck kam das österreichische Startup warrify aus dem Lockdown und trotzt dem Corona Virus. Einige Monate später konnten weitere Electronic Partner Händler ongeboarded werden. Dazu zählt unter anderem auch der EP: Stessl in Fürstenfeld.

KLOSTERNEUBURG/NÖ (pa). Ganz egal welches Kassensystem Händler verwenden, warrify ermöglicht die kontaktlose Ausstellung digitaler Belege ohne, dass KundInnen eine App dafür brauchen. Dabei wurde besonderes Augenmerk darauf gelegt, dass die Belegerteilungspflicht erfüllt wird und der Integrationsaufwand minimal ist. Darüber hinaus wird weder vom Händler noch vom Kunden eine zusätzliche Software benötigt. Auf diese Weise kann eine Integration innerhalb von kürzester Zeit durchgeführt werden.Die einfache Integration bestätige auch das Kassensystem Mehrdata Systems: “Die Implementierung der Schnittstelle gestaltete sich einfach und konnte in wenigen Tagen realisiert werden”.

Begeistertes Feedback von Händlern

Besonders zufrieden zeigt sich auch der vor kurzem ongeboardete EP: Stessl. Mark Stessl, einer der Inhaber und Geschäftsführer äußert sich dabei sehr positiv: ”Technisch ist warrify’sKonzept toll umgesetzt und somit auch dem Kunden sehr einfach zu erklären. Ohne lästige Kontoerstellung kommt er direkt ohne Umwegen zu seinem digitalen Beleg und kann sich diesen abspeichern. So gibt es auch bei einem Garantiefall kein Problem mit der Abwicklung”.

Neben Electronic Partner soll künftig auch die A1 Telekom Austria ab Herbst vom digitalen Beleg von warrify profitieren. Darüber hinaus werden noch dieses Jahr die ersten Händler in Deutschland live geschaltet und die Expansion in den Markt forciert.

Einfach Customer Journey punktet beim Endkunden



Gleichermaßen begeistert zeigen sich die Kunden für die ein digitaler Beleg am Point of Sale schon gar nicht mehr wegzudenken sind. Das belegen auch die Statistiken hinsichtlich der Akzeptanz der Kunden. Hier nehmen im Durchschnitt zumindest jeder 8. den digitalen Beleg entgegen.Ein ausschlaggebender Grund dafür ist mit Sicherheit, wie bereits erwähnt, die äußerst einfache Customer Journey. Der User muss lediglich den an der Kassa angezeigten QR-Code scannen und kann anschließend den angezeigten Beleg per Knopfdruck herunterladen. Hierfür ist weder eine Registrierung noch der Download einer App notwendig.

warrify macht aus dem Papierbeleg Ihrenbesten Verkäufer



Der Markt für digitale Belege wächst im Moment rasant an und insbesondere in Deutschland ist die Resonanz für warrify’s Service sehr hoch. Die gerade erschienene Studie des EHI Institutes “POS-Systeme 2020” zeigt, dass sich die Rangfolgen auf der To-do-Liste des Handels in den vergangenen zwei Jahren deutlich verschoben hat. Dabei verzeichnet der digitale Bon mit über 50% den mit Abstand stärksten Zuwachs.

Der digitale Bon zeigt ein Wachstum über 50% in den letzten Jahren.

Der Bekanntheitsgrad ist jedoch nicht mit dem zu vergleichen was warrify vor hat. warrify sieht eine viel größere Chance, darin den Beleg strategisch als interaktiven Kunden-Touchpoint zu positionieren und wertvolle Inhalte direkt zu verknüpfen. Auf diesem Kunden-Touchpoint lässt warrify eine gesamte Wertschöpfungskette entstehen und macht aus dem herkömmlichen Beleg den besten Verkäufer.. “Man kann sich warrify’s smarten Beleg wie einen erweiterten Kommunikationskanal zum Kunden vorstellen, wo basierend auf dem Einkauf beispielsweise passendes Zubehör, maßgeschneiderte Coupons aber auch relevante Serviceleistungen kommuniziert werden können. Kundenbindung wird über den interaktiven Beleg vollkommen neu interpretiert und ist wie herkömmliche Kundenkarten nicht in seiner Reichweite begrenzt - Der Beleg ist schlussendlich bei jeder Transaktion garantiert”, erklärt Hasenauer.