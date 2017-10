Erstklassiger Italiener im Herzen von St. Pölten! Hier werden Quantität, Qualität und ein besonderes Flair auf einen Nenner gebracht!

08.10.2017, 18:16 Uhr

Jedoch hier die perfekte Kombination, aus gutem Service, frischen Zutaten und einer ideal ausgewogenen, wie ebenso Raffinierten Speisekarte zu finden, eine echte Herausforderung darstellt.Wer gutes Essen liebt und all diese Eigenschaften an einem Guten Restaurant schätzt ist beim La Dolce Vita bestens aufgehoben.Es ist ein Erstklassiges Italienisches Restaurant, mit gutem Service, Fabelhafter italienische Küche und wundervoll elegant, gemütlichem Flair. Hier findet sich für jeden Hunger etwas passendes und sei er noch so klein.Buon appetito!