Aufführung Landesgericht : "Name: Sophie Scholl"

17.10.2017, 14:03 Uhr

Gegenwärtige Handlung - Historische Figur

Dieses hoch brisante Stück hat mit dem Großen Schwurgerichtssaals im Landesgericht St. Pölten auch einen ganz besonderen Aufführungsort gefunden.Sophie ist eine aufstrebende Jus-Studentin, kurz vor dem Abschluss und voller Vorfreude auf ihr Berufsleben. Ihr Nachname? Reiner Zufall. Doch als sie in einen Prüfungsbetrug verwickelt wird, und als Entlastungszeugin für die unschuldige Sekretärin aussagen soll, wird aus der zufälligen Namensverwandtschaft ein Prüfstein für ihr Gewissen:Was ist wichtiger, die persönliche Zukunft oder zivilcouragiertes Handeln? Die Loyalität zu einem selbst, oder die Verantwortung gegenüber den Mitmenschen? Und gibt es das eine überhaupt ohne das andere?Vor diesem Hintergrund entstehen im Großen Schwurgerichtssaal des Landesgerichts St. Pölten Bilder aus dem Leben der anderen Sophie Scholl, Widerstandskämpferin der Weißen Rose. Durch die gegenwärtige Handlung webt sich die historische Figur, und wird so an dem geschichtsträchtigen Ort greifbar. Die Inszenierung des Stücks von Rike Reiniger geht auf die Suche nach der Heldin Sophie Scholl, nach dem Menschen dahinter, und nach der Frage, wie man leben möchte.„Name: Sophie Scholl ist ein packendes und großartiges Stück über genau ein Thema: Den aufrechten Gang. Die Schauspielerin Suse Lichtenberger meistert ihre Doppelrolle als beide Sophies atemberaubend. Man hängt an ihren Lippen, wenn sie sich das Drama der historischen Sophie Scholl vergegenwärtigt. In den fetten Schlussapplaus hinein fallen Flugblätter von der Galerie, Manifest der Weißen Rose." - Neues Volksblatt

Termine

Großer Schwurgerichtssaal des Landesgerichts St. Pölten Schießstattring 6, 3100 St. Pölten18. Oktober 2017 um 19:30 Uhr; 19. Oktober 2017 um 10:30 Uhr und 19:30 Uhr; 20. Oktober 2017 um 10:30 Uhr und 19:30 Uhr;7,50 Euro für Schulklassen 14 Euro ermäßigt; 17 Euro Vollpreis VVK; 20 Euro Vollpreis Abendkasse; Ticket-Reservierung: Telefon: +43 699 114 99 828 Mail: tickets@werk89