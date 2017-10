Flohmarkt der SPÖ-Neidling bestens besucht

01.10.2017, 16:07 Uhr

Reinerlös kommt sozialen Zwecken zugute, auch Kinderfreundeheim wird unterstützt

NEIDLING/ROTHEAU (red). Einen gut besuchen Flohmarkt veranstaltete die SPÖ-Neidling vorletzten Sonntag, den 24. September, in Afing. Gute Ware, viele Käufer, großartiges Team, Wetterglück, gute Stimmung - das macht den Neidlinger Flohmarkt dieses Jahr aus. Es war einfach für jeden was dabei, man merkte einfach, dass das Stöbern vielen Besuchern so richtig Spaß mache. Der Reinerlös wird für wohltätige Zwecke verwendet, unter anderem unterstützte die Neidlinger SPÖ heuer das Bezirks-Kinderfreundeheim in Rotheau.