Krismer: Wer schützt uns vor der Klimakatastrophe?

18.09.2018, 12:00 Uhr

Grüne NÖ nehmen Mikl-Leitner und Pernkopf in die Pflicht

"Ereignet sich im eigenen Land"

SANKT PÖLTEN (pa). In dieser Woche stehen die Grünen NÖ bei der Stadteinfahrt St. Pölten und thematisieren die Klimakatastrophe. Landessprecherin und Klubobfrau Helga Krismer: „Es geht ums nackte Überleben. Landeshauptfrau Mikl-Leitner und der zuständige Pernkopf tun nichts gegen die Klimakatastrophe. Ernteeinbußen, Überschwemmungen und Schlammlawinen kosten Nerven und zunehmend mehr Geld. Die Landespolitik hat alles zu tun, um die Klimakatastrophe abzuschwächen. Statt Air Race und 3. Piste braucht es Klima-Hausverstand!“Die Grünen haben den Mut und den Kampfgeist, in den nächsten Wochen und Monate die notwendigen Maßnahmen zur Diskussion zu stellen. „Die Klimakatastrophe ereignet sich nicht in weiter Ferne, sondern im eigenen Land: Landeshauptfrau Mikl-Leitner bekommt von mir demnächst Gummistiefel, als Signal, dass sie durch Schweigen und Nichtstun die Klimakatastrophe anheizt und dafür verantwortlich ist“, resümiert Helga Krismer.