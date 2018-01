x-point Schulsozialarbeit im Bezirk St. Pölten Land

23.01.2018, 16:38 Uhr

Neu: Ab Februar in Neulengbach

x-point Schulsozialarbeit ist im Bezirk St. Pölten Land an der VS und NMS Zwentendorf, NMS und Musikschule Herzogenburg, NMS Traismauer, NMS und PTS Böheimkirchen, NMS und PTS Neulengbach (ab Februar 2018) erfolgreich vertreten.Das Angebot an den Schulen ist freiwillig, vertraulich und kostenlos.

Von Beratung bis zur Unterstützung für Präventionsanliegen

Kontaktmöglichkeiten:

Zur Sache

Ein bis dreimal pro Woche, je nach Schulgröße, kommt ein Sozialarbeiter in die Schule und steht den Schülern sowie den Eltern und den Lehrkräften für die jeweiligen Anliegen zur Verfügung. Individuelle oder gruppenbezogene Themen können in einem wertschätzenden Rahmen bearbeitet werden. Das Angebot umfasst Beratung, Gruppenarbeiten, Konfliktmoderationen, längerfristige Begleitung, Krisenintervention oder die Unterstützung für Präventionsanliegen.Die Finanzierung wird durch das Land Niederösterreich sowie den schulerhaltenden Gemeinden und die Unterstützung der Eltern- und Fördervereine ermöglicht.Mi 8.15-10.45 UhrDSAin Sigrid Schmid Mobil: 0664/80981-118 Mail: sigrid.schmid@young.or.atMi 11.00 - 13.30 UhrDSAin Sigrid Schmid Mobil: 0664/80981-118 Mail: sigrid.schmid@young.or.atDi 8.30 – 12.30 UhrDSAin Sigrid Schmid Mobil: 0664/80981-118 Mail: sigrid.schmid@young.or.atMo 11.00 – 13.00 UhrAndreea Deuber BA Mobil: 0664/80981-126Mail: andreea.deuber@young.or.atDi 9.30 - 12.30 UhrAndreea Deuber BA Mobil: 0664/80981-126Mail: andreea.deuber@young.or.atFreitagAndreea Deuber BA Mobil: 0664/80981-126Mail: andreea.deuber@young.or.atMehr Informationen unter: www.young.or.at