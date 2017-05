Zauberkünstler Max Schneider: "In Lederhosen hab ich die Chinesen bezaubert"

10.05.2017, 08:00 Uhr

Bereits als 13-jähriger Jungmagier gewann der Zauberkünstler Max Schneider den Internationalen Zauber-Grand Prix in Hongkong und wurde von Siegfried & Roy gefördert. Am 13. Mai um 19 Uhr tritt er nun mit seiner Zaubershow Magic Dinner im Steinschalerhof in Warth bei Rabenstein auf. Vorab hat Max Schneider schon das Büro der Bezirksblätter verzaubert.

ST. PÖLTEN (bt).Ich habe einige neue Kunststücke ausgearbeitet, die werden zum Teil Premiere feiern. Da bin ich natürlich sehr gespannt, wie das St. Pöltner Publikum reagieren wird. Ich freue mich auch auf den guten Wein den es hier gibt und auf meine österreichischen Freunde.

Zur Sache:

Wenn sie viel lachen. Das mag ich an Österreichern überhaupt. Wir Bayern passen sehr gut mit Österreichern zusammen, wir haben die selbe Mentalität. Ganz wichtig ist im Zaubern natürlich das Staunen und das Vergessen von Alltagssorgen. Ich möchte die Leute bezaubern und ihnen einen zauberhaften Abend schenken.Es gibt die ein oder andere Eigenkreation von Illusionen und ich komme zu jeder Tischgruppe persönlich hin. Jeder Tisch bekommt seine eigene Show. Ich bin wirklich für die Leute persönlich und live da. Nicht so wie bei großen Stars im Fernsehen, die mit sehr viel Technik arbeiten.(lacht). Ich liebe hervoragendes Essen, deswegen ist der Steinschalerhof auch eine top Adresse.(lacht laut). Kein Kommentar.Man muss das Geheimnis bewahren können, sonst stiehlt man es dem Publikum.Ja, es gibt einen Ehrenkodex für Zauberkünstler, denn wir leben heute in einer Welt in der alles erklärbar ist. Eine Welt in der wir tagtäglich funktionieren müssen. Umso wertvoller ist der Kontakt zum inneren KInd. Die Zauberei ist ein wunderbares Spiel, das uns auch wieder zum Träumen und Staunen der Kindheit zurückführt.Es ist so, ich bin ausgebildeter Schauspieler und es gibt natürlich Zauberschulen. Ich hatte das große Glück, dass ich bereits im Alter von elf Jahren als Sonderausnahme an einer Zauberschule aufgenommen wurde. Normalerweise muss man über 18 sein. Ich habe dann auch bei Wettbewerben mehrere Auszeichnungen bekommen. In Österreich, als auch in Deutschland und in Hongkong.Das war so der klassische Zauberkasten. Das hat auch der ganzen Familie sehr viel Freude bereitet. Dann habe ich das mit meinem Vater zusammen gelernt.Ja sicherlich, mit zehn Jahren habe ich Siegfried und Roy persönlich kennengelernt. Danach war ich bei ihnen Zuhause eingeladen. Roy hatte einen kleinen weißen Babylöwen im Rucksack herumgetragen. Das war sicher eines der schönsten Erlebnisse. Ein weiteres Highlight war, als ich in meiner Jugend den Zauber Grand Prix gewonnen habe. Das witzige ist, dass ich dort in Tracht aufgetreten bin. In Lederhosen habe ich also die Chinesen bezaubert.Witzig, ich bin gerade auf der Suche nach einer. Aber zersägt, na ja, eher schweben lassen. Ich gehe sehr wertschätzend mit Damen und mit Showpartnerinnen um. Mit Jungfrauen sowieso.Magic Dinner - Die Zaubershow: Samstag, 13. Mai 2017 um 19:00 Uhr (Einlass um 18:30 Uhr), Warth bei Rabenstein - Steinschalerhof/Wildkräuterhotel - Warth 20;Karten sind erhältlich beim Kartenbüro St. Pölten, Fa. Sodek, Franziskanergasse 3 - 02742/3551260 oder bei oeticket unter 01-96096 oder http://www.oeticket.at