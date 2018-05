Volksbank Niederösterreich unterstützt "Wings for Life World Run"

04.05.2018, 23:23 Uhr

Andreas Goldberger mit „Catcher-Car“ zu Besuch beim Partner Volksbank in der Brunngasse.

ST. PÖLTEN (red). Am 6. Mai findet zum fünften Mal der "Wings for Life World Run" statt: So wie an über 100 weiteren Locations weltweit, werden auch in Wien pünktlich um 13 Uhr Lokalzeit Tausende Menschen zugunsten der Rückenmarksforschung an den Start gehen, um gemeinsam dem Catcher-Car, der verfolgenden Ziellinie, so weit wie möglich zu entkommen. Zuvor brachte die Volksbank Niederösterreich auch etwas „Wings for Life World Run“-Stimmung nach St. Pölten.

Goldi in St. Pölten

Fahrer des Catcher-Cars

Als Partner des Charity-Laufs stellte die Volksbank vergangenen Donnerstag das Catcher-Car erstmals der Öffentlichkeit vor. Mit dabei war auch Skisprung-Legende Andreas Goldberger, Wings for Life World Run-Teilnehmer der ersten Stunde. Vor Ort war auch Mario Sturmlechner, einer der schnellsten Langstreckenläufer Österreichs, der beim Wings for Life World Run im Lauf-Team der Volksbank für Tempo sorgen wird. Als Einstimmung vor dem großen Rennen statteten Goldberger und Sturmlechner samt Catcher-Car der Volksbank St. Pölten-Brunngasse einen Besuch ab und standen für Gespräche, Fotos und Autogramme zur Verfügung.Ebenfalls anwesend waren Volksbank-Direktor Rainer Kuhnle und Reini Sampl, langjähriger Fahrer des offiziellen Catcher-Cars. Unter dem Motto „Wir laufen für alle, die nicht laufen können!“ legen seit 2014 jährlich an über 100 verschiedenen Eventlocations weltweit Zehntausende Menschen unzählige Kilometer in ihren Laufschuhen zurück – zugunsten der Rückenmarksforschung. Die Besonderheit dabei: Anstatt einer fixierten Distanz laufen die Teilnehmer gegen das sogenannte Catcher-Car, das 30 Minuten nach den Läufern startet und sie mit stetig steigender Geschwindigkeit verfolgt. Wer überholt wird, scheidet aus. Über die Wings-for-Life-Stiftung fließen 100 Prozent aller Startgelder und Spenden in wissenschaftliche Forschungsprojekte. Die Volksbank ist 2018 als erste und einzige Bank Partner des Wings for Life World Run in Österreich.