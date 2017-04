40.000 Besucher bei der WISA-Messe

25.04.2017, 21:14 Uhr

Organisator Frank Drechsler zeigt sich mit dem Zuspruch zufrieden.

Besuchermagnet Autohalle

ST. PÖLTEN (red). Knapp 40.000 Besucher haben sich am vergangenen Wochenende auf der WISA Messe 2017 von 400 Ausstellern beraten lassen und sich neue Ideen geholt. Im VAZ St. Pölten ging am Sonntag die 35. Ausgabe der Messe zu Ende. In den Hallen 1 bis 3 fanden die Besucher Aussteller zum Thema Bauen, Wohnen, Heizung, Energie, Fenster, Türen und Wintergärten.Die Autohalle war heuer mit der Sonderschau „Elektro- und Hybridmobilität" ein besonderer Besuchermagnet. Eine Vielzahl an Besuchern haben auch die Sonderschauen der Landesinnung der Maler und Tapezierer sowie der Landesinnung Holzbau angelockt. Nach dem Messebesuch haben die Besucher im Vergnügungspark ein wenig Entspannung gefunden. "Wir hoffen sehr, dass die Besucher der WISA Messe 2017 mit dem Angebot an Ausstellern zufrieden waren und dass sie informative und unterhaltsame Stunden verbracht haben", wünscht sich Organisator Frank Drechsler.