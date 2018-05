„Brand Slam“ mit Blick auf das Marketing der Zukunft

05.05.2018, 01:42 Uhr

Mathias Fanschek sprach an der FH St. Pölten über Trends und Herausforderungen im Marketing.

ST. PÖLTEN (red). Mathias Fanschek, Head of Content and Communications bei der Ersten Bank, lieferte im Zuge der Vortragsreihe „Brand Slam“ des Studiengangs Media- und Kommunikationsberatung der FH St. Pölten in Kooperation mit der Agentur Isobar spannende Einblicke in die Bereiche Daten, Content und Technologie im Marketing. Der Kommunikationsspezialist teilte seine langjährigen Berufserfahrungen aus den Bereichen Branding und Marketing mit den Studierenden und interessierten Gästen. Als große Herausforderung für die Branche sieht er unter anderem die neue Datenschutzgrundverordnung.