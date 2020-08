Direkt neben dem Abenteuer Wasserweg in Liebenfels hat Stefan Ferm zwei Jahre lang an einem 3D-Bogenparcours gearbeitet. Jetzt eröffnet der Vize-Weltmeister den fünf Kilometer langen Parcours für Freizeitsportler und Profis – und gibt selbst Übungsstunden.



GLANTSCHACH (stp). Seit 25 Jahren hat sich Stefan Ferm dem Bogensport verschrieben. Der gebürtige Rosentaler lebt seit 20 Jahren im Bezirk St. Veit, hat sich vor zwei Jahren entschieden neue berufliche Wege zu gehen. Auf dem Hof eines Glantschacher Forstwirtes hat sich Ferm mit seiner Bogen-Werkstatt eingemietet. "Die letzten zwei Jahre habe ich hier neben dem Liebenfelser Wasserweg einen eigenen Bogenparcours gebaut", erzählt Ferm, der nur noch die letzten Feinschliffe erledigen muss. Noch diese Woche soll der Parcours, der direkt neben dem Start des Wasserweges beginnt, eröffnet werden.



Stefan Ferm (48) ist seit über 25 Jahren im Bogensport aktiv, geprüfter Übungsleiter, Vize-Weltmeister (3D-Archery, 2018 in Moosburg) und mehrfacher Landesmeister mit dem traditionellen Bogen. Ferm lebt in St. Veit und betreibt den neuen Bogensport-Parcours in Liebenfels.

hochgeladen von Stefan Plieschnig



Insgesamt 28 3D-Ziele hat Ferm auf dem fünf Kilometer langen Parcours aufgestellt. Am Einschießplatz gibt es von Ferm, der selbst Vize-Weltmeister mit dem traditionellen Bogen ist, eine verpflichtende Einweisung (10-20 Minuten) in die Sicherheit und das Verhalten am Parcours. Zudem gibt der 48-Jährige Anfängern gerne Tipps für die richtige Technik. "Will man sich intensiver mit dem Bogensport beschäftigen kann man auch Trainerstunden bei mir buchen", so Ferm, der sein Angebot aber vor allem an Freizeitsportler und Tagesgäste richtet.

Pfeile erreichen bis zu 200 km/h



"Für Familien mit Kindern ist das ein Erlebnis", sagt er. Mindestens zwei Stunden sei man auf dem Parcours unterwegs – je nach Lust und Laune sowie Größe der Gruppe können es aber auch mehr sein. "Egal ob zur Entspannung oder als Wettkampf wie am Minigolf-Platz, das Bogenschießen spricht jeden an, der gerne in der Natur unterwegs ist", betont der Profi, fügt aber hinzu: "Dennoch braucht es volle Konzentration. Die Pfeile fliegen mit bis zu 200 km/h durch die Luft." Da der Parcours in einem anspruchsvollen und abwechslungsreichen Gelände – ähnlich dem, des angrenzenden Wasserweges – liegt, empfiehlt Ferm gutes Schuhwerk.



Eine Tageskarte für den Parcours kostet für Erwachsene 12 Euro und für Jugendliche 7 Euro. Kinder bis elf Jahre zahlen nichts. Bis 16 Jahre müssen Kinder und Jugendliche in Begleitung eines Erwachsenen sein. Die Leihgebühr für die Ausrüstung (Bogen, 6 Pfeile, Armschutz) kostet ebenfalls 12 Euro.

hochgeladen von Stefan Plieschnig



Neben der Betreuung des Bogen-Parcours setzt Stefan Ferm auch auf seine Bogen-Werkstatt und den integrierten Shop mit Verleih. "Ich habe eine Zeit lang auch selbst Bögen gebaut, habe das wegen dem Parcours aber hinten angestellt. Für kleinere Reperaturen kann man aber gerne zu mir kommen", so Ferm.