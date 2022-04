Ein defekter Fernsehapparat war heute in St. Veit Grund für einen Schwelbrand. Der schaden beträgt mehrere zehntausend Euro. Als eine Frau ihre Wohnungstüre von außen Öffnete, wurde sie vom Rauch zurückgeschleudert. Die Frau musste in das Klinikum eingeliefert werden.

ST. VEIT AN DER GLAN. Am heutigen Tag gegen 18.45 Uhr öffnete eine 46-jährige Frau aus dem Bezirk St.Veit/Glan ihre Wohnungstüre. Nach dem Öffnen der Türe kam es zu einer explosionsartigen Rauchentwicklung in der Wohnung wodurch die Frau zurückgeschleudert wurde und die Türe wieder in das Schloss fiel. Anrainer verständigten wegen der massiven Rauchentwicklung die Feuerwehr.

Wohnung schwer beschädigt

Diese konnte den Schwelbrand unter Kontrolle bringen und die Ursache einem defekten Fernsehapparat zuordnen. Die Wohnung wurde durch den Brand schwer beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.

Mit Rettung ins Klinikum

Die 46-Jährige musste mit der Rettung in das Klinikum eingeliefert werden. Die Feuerwehr St.Veit stand mit 40 Mann und 5 Fahrzeugen im Einsatz