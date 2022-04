Bisher Unbekannte drangen in der Nacht auf Samstag in Guttaring in einen Supermarkt und ein Gasthaus ein.

GUTTARING. In der Nacht auf Samstag brachen bisher unbekannte Täter in einen Supermarkt in der Gemeinde Guttaring ein und stahlen Bargeld in Höhe in derzeit unbestimmter Höhe. Vermutlich dieselben Täter brachen in der Nacht zum Samstag ebenfalls in ein nahegelegenes Gasthaus ein. Dort konnte jedoch nur eine äußerst geringe Menge Münzgeld gestohlen werden. Die Gesamtschadenshöhe beider Einbrüche samt Sachschaden wird derzeit auf mehrere Tausend Euro geschätzt.