Der österreichische Wald ist sehr bedeutend und leistet einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz. Um dieses Thema einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen gibt es die österreichweite Initiative „Waldgeschichten“, und daraus resultierend einen Videowettbewerb für die Kärntner Schulen. Die Schüler:innen an den landwirtschaftlichen Fachschulen lernen die fachgerechte und nachhaltige Bewirtschaftung und haben mit Begeisterung ihren persönlichen Zugang zum Thema Wald in einem Kurzvideo festgehalten. Aus großartigem Einsatz und fundiertem, fachlichem Wissen entstand das Video „Fun in the forest“ der Klasse 3H, das die Fachjury überzeugte. Die Belohnung ist der 1. Preis, der Hauptpreis: ein Scheck in der Höhe von € 1000,- Darüber freuen sich besonders David Salbrechter, Kerstin Wolfger, Pirker Hanna und Samantha Waldhuber als Hauptakteure.

Auch das zweite Video von Leonie Wintschnig und Paul Wohlesser wurde mit einem Gutschein im Wert von 500 € belohnt.

Die LFS Althofen ist stolz auf ihre Schüler:innen, die das Thema Wald so positiv in der Gesellschaft positionieren.