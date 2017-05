Die Treibacher Industrie AG lädt am Sonntag, dem 21. Mai ab 09:30 Uhr zur Jazz-Matinee mit Susana Sawoff in die Werkskantine ein.



Mit Sonntags-Brung um € 15,-



Weitere Informationen unter www.kunstimwerk.at, Tickets erhältlich via ÖTicket.



Der Gesamterlös der Veranstaltung kommt der Caritas-Tageswerkstätte Benedikt in Althofen zugute.